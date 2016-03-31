Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-5 самых перспективных туристических направлений СНГ. Нашу страну в 2015 году посетили более 300 тысяч туристов, свыше половины из них – из России. Наибольшей популярностью пользуются Минск, Витебск, Гомель, Гродно, Брест, горнолыжный курорт «Логойск» и отдых на озере Нарочь. Туристов из России привлекают развитая инфраструктура, безвизовый въезд, русскоговорящее население и приемлемые цены.

В пятерку популярных для туристов государств Содружества также входят Азербайджан, Казахстан, Армения и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.