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Беларусь вошла в топ-5 самых перспективных туристических направлений СНГ

31 марта 2016 10:28
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-5 самых перспективных туристических направлений СНГ. Нашу страну в 2015 году посетили более 300 тысяч туристов, свыше половины из них – из России. Наибольшей популярностью пользуются Минск, Витебск, Гомель, Гродно, Брест, горнолыжный курорт «Логойск» и отдых на озере Нарочь. Туристов из России привлекают развитая инфраструктура, безвизовый въезд, русскоговорящее население и приемлемые цены.

В пятерку популярных для туристов государств Содружества также входят Азербайджан, Казахстан, Армения и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Государственная политика

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