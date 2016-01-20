Белорусские здравницы: чем санатории Гродненской области привлекают туристов?

Новости Беларуси. Туристический аншлаг в санаториях Принеманья. Заполняемость – 100%. И это несмотря на зимний сезон. Причем треть отдыхающих – иностранные туристы. Сегодня к гродненским санаториям присмотрелись гости из Польши. В этом году польские турфирмы планируют организовать оздоровительные туры в Беларусь. Чем привлекают белорусские здравницы западных соседей, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Подмосковья Любовь Коптева в Принеманский санаторий приехала впервые. Говорит, знакомые отдыхают здесь не первый год, а сарафанное радио, как известно, лучшая реклама.

Любовь Коптева, турист (Россия):

Первый раз. Что меня удивило, я просто полдня не могла разговаривать – природа чудесная! Вы знаете, как в сказке! 80% всех процедур бесплатные. Здесь лечение очень хорошее.

Отечественные здравницы у иностранцев пользуются популярностью не зависимо от сезона. Комплекс процедур впечатляет, есть всё: от соляных пещер, до кислородного лечения.

Алла Калиновская, врач-терапевт санатория:

Это изюминка нашего санатория – «Гиперболическая оксигенация», по-простому барокамера. Она предназначена для лечения людей с заболеваниями органов движения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.

Тереза Сидарович, директор санатория:

У нас очень хорошая медицинская база, довольно широкий профиль лечения. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы.

Пока 80% иностранцев в гродненских санаториях – россияне. Но уже есть отдыхающие из Прибалтики и Западной Европы. А сегодня на Гродненщину приехали представители польских турфирм – планируют открыть специальные лечебные туры в Беларусь.

Евгений Лавренюк, директор туристической фирмы (Польша):

Турфирмы, которые приехали, посмотрят, увидят, что можно привозить польских туристов в Беларусь на лечение в санатории. Сервис, жилой фонд и процедуры, они, как польский сервис, ничего нельзя плохого сказать. Но цены ниже, чем в Европе, даже ниже, чем в Польше. Думаю, что польские туристы будут заинтересованы в лечении в Беларуси.

Марина Юрченко, заместитель главного врача санатория:

Даже из курортной Юрмалы у нас бывают люди, приезжают на отдых и оздоровление. Также иногда приезжают из Казахстана, Кыргызстана, Израиля. Даже из Америки приезжали.

Первые организованные группы туристов из Польши в гродненских здравницах ожидают уже нынешним летом.