Прямой эфир

Беларусь может ввести безвизовый режим для иностранцев до конца года

15 декабря 2016 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безвизовый режим посещения Беларуси для иностранцев могут ввести до конца года. Прибыть в страну при этом нужно будет именно через главную воздушную гавань – Национальный аэропорт.

Данный вопрос сейчас находится на стадии согласования в Минспорте. В ведомстве положительно оценивают опыт введения подобного режима с отдельными странами. Например, поток туристов из Израиля после отмены виз вырос в 2 раза, в 1,5 раза больше гостей стало приезжать из Турции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Минспорта и туризма: Витебская и Гродненская области лидируют по темпам роста туристических услуг
09 декабря 2016 06:12

Минспорта и туризма: Витебская и Гродненская области лидируют по темпам роста туристических услуг

Беларусь стала победителем в номинации «Агротуризм» престижного конкурса National Geographic
24 ноября 2016 07:21

Беларусь стала победителем в номинации «Агротуризм» престижного конкурса National Geographic

Первый белорусско-латвийский туристический бизнес-форум пройдет в Минске 10 ноября
10 ноября 2016 05:45

Первый белорусско-латвийский туристический бизнес-форум пройдет в Минске 10 ноября