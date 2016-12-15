Беларусь может ввести безвизовый режим для иностранцев до конца года

Новости Беларуси. Безвизовый режим посещения Беларуси для иностранцев могут ввести до конца года. Прибыть в страну при этом нужно будет именно через главную воздушную гавань – Национальный аэропорт.

Данный вопрос сейчас находится на стадии согласования в Минспорте. В ведомстве положительно оценивают опыт введения подобного режима с отдельными странами. Например, поток туристов из Израиля после отмены виз вырос в 2 раза, в 1,5 раза больше гостей стало приезжать из Турции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.