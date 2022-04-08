Без вай-фая, но с банями и купелями. Как интересно провести выходные за городом в компании котов?

Мария Голобурдо, хозяйка усадьбы:
Самый кот пластилиновый, самый плюшевый. Это Бугатти, лакшери кот. Мы держим такой мини-хоздвор, часто приезжают дети, которые даже никогда не видели курицу, гуся.
Мария Голобурдо, хозяйка усадьбы:
Самый кот пластилиновый, самый плюшевый. Это Бугатти, лакшери кот. Мы держим такой мини-хоздвор, часто приезжают дети, которые даже никогда не видели курицу, гуся.
Анастасия Макеева, корреспондент:
8 апреля нас ожидают замурчательные выходные. В усадьбе в деревне Заболоть нас встретит настоящее кошачье семейство и проведет в треугольные домики.
Звезды Instagram, американская мечта, дома А-фреймы, они же шалаши прописались под Ивенцом. Туристы приезжают за атмосферой и модными фото. Правда, путь к семейной фазенде был через тернии.
Мария Голобурдо:
Очень интересная история. Мы с мужем собирались разводиться. Говорю, буду брать участок где-то здесь, строить дом, я творчеством занималась, ремесленничеством. Строитель наш Данила посмотрел иностранные сайты, как там делается. То есть, брал технологию оттуда. В целом, это крыша. На одном из этапов строительства мы с мужем поняли, что у нас не хватает средств. Я предложила: давай купим инструменты, сами достроим. Пока строили дом, мы помирились.
Смолистый воздух. Дети под крылом. После города лесные просторы показались раем. С новыми силами стали расширяться и вкладывать душу в ламповый дизайн. В треуголках все включено: потрескивает камин, улыбает креатив и спится сладко-сладко. Встречать рассветы в панорамных окнах – непередаваемо. Перезагрузка на лоне природы на все 100.
Мария Голобурдо:
А когда звездное небо, оно просто, как бриллианты рассыпаны на черном бархате. Такие дома популярны в скалистых, горных местах, потому что это самая устойчивая конструкция, которая есть. В каждом домике есть чай-кофе. Спальные места наверху. Мебель всю делали сами, диваны раскладные. Просто купили станок, шлифовальные машины. Выписываем лес, просто на корню, и там уже понеслось.
Без вай-фая, но с банями и купелями под открытым небом. На островке релакса полный детокс и душевное общение. Проблемы улетучиваются вместе с паром, чашечкой американо и не только.
Мария Голобурдо:
Мы предоставляем возможность поколоть дрова. Дело в том, что пока ты колешь дрова, ты не можешь ни о чем думать, кроме как не отрубить себе руку или топором в лоб не попасть. Соответственно, все это время, во-первых, физическая нагрузка, а во-вторых, голова очищается. Разрядка – это очень круто.
И хоть в гости частенько захаживают косули, главные хозяева – девять котэ. По три на каждый дом. Ждут «массажистов» из города и благодарят за вкусняшки, да и просто согревают по доброте кошачьей. Мяу-терапия. Есть даже местный библиотекарь. Культурную даму супруги забрали из Эрмитажа.
Мария Голобурдо:
Она всегда с таким видом, мне кажется она отличает Моне от Мане. Простить мне не может, что я забрала ее из Эрмитажа. Она основатель всего этого клана всех котов, которые у нас есть. Она может прийти, поластиться. Она знает себе цену.
В деревенских люксах все сезоны хороши. К лету хозяйка взращивает прованс. Лаванда – пока эксперимент, но в перспективе – лиловые поля с фотосетом и кинотеатром в жигулях. А еще голубика и лавандовое мороженое. Белорусскую кухню стараются подавать со смаком. Чтобы туристы были сытые во всех смыслах.
Мария Голобурдо:
Самый наш топ – это блины с зажаркой с яйцом, драники хрустящие. На чугунной сковородке все это готовлю, прямо из-под ножа, они золотистые, со сметанкой.
– Помогаю маме делать чебуреки.
– А еще что?
– Пельмени.
– А кушаешь потом?
– Конечно.
В новой таверне планируют проводить кулинарные мастер-классы. Показывают как приготовить пенный напиток и мечтают провести свой Октоберфест.
Мария Голобурдо:
Люди уезжают отдохнувшие. Для нас это высшая мера счастья, потому что мы счастливы, мы не зря сделали эту работу. Мы помогаем людям. Особенно, когда накормишь, они покушали, вкусные, довольные.
Свежую тропинку в экотуризме для вас проложили. Берите пледик и отправляйтесь на приключения.