Без вай-фая, но с банями и купелями. Как интересно провести выходные за городом в компании котов?

Мария Голобурдо, хозяйка усадьбы:

Самый кот пластилиновый, самый плюшевый. Это Бугатти, лакшери кот. Мы держим такой мини-хоздвор, часто приезжают дети, которые даже никогда не видели курицу, гуся.

Анастасия Макеева, корреспондент:

8 апреля нас ожидают замурчательные выходные. В усадьбе в деревне Заболоть нас встретит настоящее кошачье семейство и проведет в треугольные домики.

Звезды Instagram, американская мечта, дома А-фреймы, они же шалаши прописались под Ивенцом. Туристы приезжают за атмосферой и модными фото. Правда, путь к семейной фазенде был через тернии.

Мария Голобурдо:

Очень интересная история. Мы с мужем собирались разводиться. Говорю, буду брать участок где-то здесь, строить дом, я творчеством занималась, ремесленничеством. Строитель наш Данила посмотрел иностранные сайты, как там делается. То есть, брал технологию оттуда. В целом, это крыша. На одном из этапов строительства мы с мужем поняли, что у нас не хватает средств. Я предложила: давай купим инструменты, сами достроим. Пока строили дом, мы помирились.

Смолистый воздух. Дети под крылом. После города лесные просторы показались раем. С новыми силами стали расширяться и вкладывать душу в ламповый дизайн. В треуголках все включено: потрескивает камин, улыбает креатив и спится сладко-сладко. Встречать рассветы в панорамных окнах – непередаваемо. Перезагрузка на лоне природы на все 100.

Мария Голобурдо:

А когда звездное небо, оно просто, как бриллианты рассыпаны на черном бархате. Такие дома популярны в скалистых, горных местах, потому что это самая устойчивая конструкция, которая есть. В каждом домике есть чай-кофе. Спальные места наверху. Мебель всю делали сами, диваны раскладные. Просто купили станок, шлифовальные машины. Выписываем лес, просто на корню, и там уже понеслось.

Без вай-фая, но с банями и купелями под открытым небом. На островке релакса полный детокс и душевное общение. Проблемы улетучиваются вместе с паром, чашечкой американо и не только. Мария Голобурдо:

Мы предоставляем возможность поколоть дрова. Дело в том, что пока ты колешь дрова, ты не можешь ни о чем думать, кроме как не отрубить себе руку или топором в лоб не попасть. Соответственно, все это время, во-первых, физическая нагрузка, а во-вторых, голова очищается. Разрядка – это очень круто.

И хоть в гости частенько захаживают косули, главные хозяева – девять котэ. По три на каждый дом. Ждут «массажистов» из города и благодарят за вкусняшки, да и просто согревают по доброте кошачьей. Мяу-терапия. Есть даже местный библиотекарь. Культурную даму супруги забрали из Эрмитажа. Мария Голобурдо:

Она всегда с таким видом, мне кажется она отличает Моне от Мане. Простить мне не может, что я забрала ее из Эрмитажа. Она основатель всего этого клана всех котов, которые у нас есть. Она может прийти, поластиться. Она знает себе цену.

В деревенских люксах все сезоны хороши. К лету хозяйка взращивает прованс. Лаванда – пока эксперимент, но в перспективе – лиловые поля с фотосетом и кинотеатром в жигулях. А еще голубика и лавандовое мороженое. Белорусскую кухню стараются подавать со смаком. Чтобы туристы были сытые во всех смыслах. Мария Голобурдо:

Самый наш топ – это блины с зажаркой с яйцом, драники хрустящие. На чугунной сковородке все это готовлю, прямо из-под ножа, они золотистые, со сметанкой.

– Помогаю маме делать чебуреки.

– А еще что?

– Пельмени.

– А кушаешь потом?

– Конечно. В новой таверне планируют проводить кулинарные мастер-классы. Показывают как приготовить пенный напиток и мечтают провести свой Октоберфест.

Мария Голобурдо:

Люди уезжают отдохнувшие. Для нас это высшая мера счастья, потому что мы счастливы, мы не зря сделали эту работу. Мы помогаем людям. Особенно, когда накормишь, они покушали, вкусные, довольные.