Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Какие ещё новации в белорусской туротрасли?
Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии, и Екатерина Никитина, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Юлия Бешанова, СТВ:
Хотелось бы обсудить очень приятную тему. Закончились новогодние каникулы, все мы планируем уже свой летний отдых. Давайте начнем с того, как ковидные ограничения, которые сохраняются во многих странах, отразились на туристической сфере? Насколько вообще просел белорусский туризм? Перераспределились потоки, может, стало больше внутреннего туризма? Что происходит?
«Стоит говорить скорее не о восстановлении туризма, а о его перезапуске»
Екатерина Никитина, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Стоит говорить скорее не о восстановлении туризма, а о его перезапуске. С пандемией экспорт туристических услуг очень серьезно просел. В 2020 году мы заработали только 30 % от тех сумм, которые фигурировали до пандемии. Сейчас туристическая индустрия в Беларуси восстанавливается довольно-таки быстрыми темпами. За 2021 год прогнозируется, по сравнению с 2020 годом, увеличение экспорта уже в 1,5 раза.
Юлия Бешанова:
За счет чего? Россияне к нам едут?
Екатерина Никитина:
Да. В принципе, мы остались в условиях пандемии с основными нашими целевыми рынками. Порядка трети экспорта занимает Российская Федерация. Также страны, из которых мы принимаем туристов сейчас, – это ОАЭ, Турция.
Юлия Бешанова:
Хотя кажется, туркам-то чего, имея такой климат и море?
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Они занимали достаточно приличный кусок еще до пандемии. 11 миллионов долларов был только от турков туристический экспорт. Но мы здесь имеем высокую конкурентность с нашими южными соседями – с Украиной. Плюс сама по себе текущая экономическая ситуация в Турции отложила все наши инвестиционные проекты, так как турки планировали проявить интерес в виде инвестиций в нашу инфраструктуру, в принципе, к экспорту. Турция для нас остается целевым рынком так же, как ОАЭ. Но в ближайшее время здесь такого динамичного роста не предусмотрено. Но мы должны, обязаны просто держать руку на пульсе. По маркетинговой политике это наши целевые рынки.
«Чтобы у нас образовался экспорт туристических услуг, турист должен до нас доехать»
Екатерина Никитина:
Мы должны понимать, чтобы у нас образовался экспорт туристических услуг, турист должен до нас доехать. Сейчас границы с рядом государств, стран-соседей закрыты. Из России, например, туристы могут добраться только ж/д и авиаспособом. Также по въезду через наземную границу можно использовать только цели лечения, санаторно-курортного оздоровления, охотничьего туризма либо вакцинации. Все это накладывает свой отпечаток на ту географию стран, туристов из которых мы сейчас принимаем.
Многие белорусские санатории перестроились с дорогостоящего длительного лечения на модные туры выходного дня
Екатерина Никитина:
Я хотела бы прокомментировать по поводу санаториев. В новогодние праздники у нас был обеспечен средний уровень загрузки всех санаториев на уровне 68 % при максимальной ковидной загрузке 75 %. Даже сейчас, после праздников, сохраняется уровень загрузки 61 %, 16 тысяч единоовременно отдыхающих, из них где-то 3 000 – иностранцы. Это говорит о том, что санатории сейчас, несмотря на то что уже прошли праздники, сейчас холодные условия – ты будешь лечиться, ходить из корпуса в корпус, пребывать в номере – все равно они остаются популярными у белорусов. Цена на санатории также варьируется, так как есть ряд категорий граждан, которые могут воспользоваться льготами.
Юлия Бешанова:
Что касается развития наших белорусских санаториев? Следите ли за трендами, за той самой трансформацией? Успевают ли подтягивать уровень сервиса?
Екатерина Никитина:
Многие санатории перестроились с длительного лечения, которое, естественно, будет дорогостоящим, на более краткосрочные туры.
Юлия Бешанова:
Модные туры выходного дня.
Екатерина Никитина:
Модные туры выходного дня, которые больше предполагают SPA-отдых, также это ковидное восстановление, которое длится от 7 до 14 дней.
Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно
Екатерина Никитина:
Если говорить про субсидирование туристических поездок, то первый шаг уже сделан. При поддержке Министерства образования разработано и принято постановление Совета министров для субсидирования поездок школьников. Это будет пилотный проект, по которому учащиеся 10-11 классов будут путешествовать в следующем году по стране бесплатно. Разработан перечень экскурсий для этих классов. Они поедут со своим преподавателем по предмету, по которому они определятся.
Юлия Бешанова:
То есть, условно говоря, для минских школьников организуют в Брестскую крепость…
Екатерина Никитина:
Грубо говоря, да. Они проходят Великую Отечественную войну, например, по истории, и могут выбрать поездку в Брестскую крепость.
Юлия Бешанова:
Хорошее начинание.
Филипп Гулый:
Идея давно витала. Насколько я помню, в 2012 или 2014 году. Вопрос в механизмах, то есть финансовое бремя ложится на местную власть. Главное, чтобы это было эффективно, чтобы цены были не завышены, чтобы не было лишнего количества посредников. И к этому перечню программ с утвержденными контрольными текстами и инфоблоками была еще достаточно понятная, зафиксированная стоимость.
Расскажут, как производится мед и печется хлеб. Что такое агротуристический кластер?
Юлия Бешанова:
Есть проблемы? Действительно не работают многие по тому законодательству, которое существует?
Екатерина Никитина:
Действительно есть такая проблема, потому что агроэкотуризм изначально подразумевался как вид туризма, который также участвует в возрождении села, его поддержании, передаче следующим поколениям наших традиций ремесленных, фермерских, экологического просвещения населения. Сейчас есть порядка 50 агроусадеб и около 10 целых агротуристических кластеров, союзов, где несколько агроусадеб объединяются, чтобы рассказать туристам о различных явлениях. Например, в воложинском кластере можно за один день увидеть, как производится мед, печется хлеб, пройтись по инклюзивной экологической тропе, послушать традиционные белорусские музыкальные инструменты. А есть такие агроусадьбы, которые занимаются только приемом свадеб, обслуживанием банкетов, либо уже настолько разрастили свой фонд, в котором они размещают туристов, что их можно приравнивать к какому-то индивидуальному средству размещения.
Юлия Бешанова:
И это все физлицо?
Екатерина Никитина:
Да, это все физлицо с льготным налогообложением и льготными условиями кредитования для строительства.