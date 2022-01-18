Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Какие ещё новации в белорусской туротрасли?

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии, и Екатерина Никитина, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Юлия Бешанова, СТВ:

Хотелось бы обсудить очень приятную тему. Закончились новогодние каникулы, все мы планируем уже свой летний отдых. Давайте начнем с того, как ковидные ограничения, которые сохраняются во многих странах, отразились на туристической сфере? Насколько вообще просел белорусский туризм? Перераспределились потоки, может, стало больше внутреннего туризма? Что происходит? «Стоит говорить скорее не о восстановлении туризма, а о его перезапуске»

Екатерина Никитина, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Стоит говорить скорее не о восстановлении туризма, а о его перезапуске. С пандемией экспорт туристических услуг очень серьезно просел. В 2020 году мы заработали только 30 % от тех сумм, которые фигурировали до пандемии. Сейчас туристическая индустрия в Беларуси восстанавливается довольно-таки быстрыми темпами. За 2021 год прогнозируется, по сравнению с 2020 годом, увеличение экспорта уже в 1,5 раза. Юлия Бешанова:

За счет чего? Россияне к нам едут? Екатерина Никитина:

Да. В принципе, мы остались в условиях пандемии с основными нашими целевыми рынками. Порядка трети экспорта занимает Российская Федерация. Также страны, из которых мы принимаем туристов сейчас, – это ОАЭ, Турция. Юлия Бешанова:

Хотя кажется, туркам-то чего, имея такой климат и море?

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Они занимали достаточно приличный кусок еще до пандемии. 11 миллионов долларов был только от турков туристический экспорт. Но мы здесь имеем высокую конкурентность с нашими южными соседями – с Украиной. Плюс сама по себе текущая экономическая ситуация в Турции отложила все наши инвестиционные проекты, так как турки планировали проявить интерес в виде инвестиций в нашу инфраструктуру, в принципе, к экспорту. Турция для нас остается целевым рынком так же, как ОАЭ. Но в ближайшее время здесь такого динамичного роста не предусмотрено. Но мы должны, обязаны просто держать руку на пульсе. По маркетинговой политике это наши целевые рынки. «Чтобы у нас образовался экспорт туристических услуг, турист должен до нас доехать» Екатерина Никитина:

Мы должны понимать, чтобы у нас образовался экспорт туристических услуг, турист должен до нас доехать. Сейчас границы с рядом государств, стран-соседей закрыты. Из России, например, туристы могут добраться только ж/д и авиаспособом. Также по въезду через наземную границу можно использовать только цели лечения, санаторно-курортного оздоровления, охотничьего туризма либо вакцинации. Все это накладывает свой отпечаток на ту географию стран, туристов из которых мы сейчас принимаем.

Многие белорусские санатории перестроились с дорогостоящего длительного лечения на модные туры выходного дня Екатерина Никитина:

Я хотела бы прокомментировать по поводу санаториев. В новогодние праздники у нас был обеспечен средний уровень загрузки всех санаториев на уровне 68 % при максимальной ковидной загрузке 75 %. Даже сейчас, после праздников, сохраняется уровень загрузки 61 %, 16 тысяч единоовременно отдыхающих, из них где-то 3 000 – иностранцы. Это говорит о том, что санатории сейчас, несмотря на то что уже прошли праздники, сейчас холодные условия – ты будешь лечиться, ходить из корпуса в корпус, пребывать в номере – все равно они остаются популярными у белорусов. Цена на санатории также варьируется, так как есть ряд категорий граждан, которые могут воспользоваться льготами. Юлия Бешанова:

Что касается развития наших белорусских санаториев? Следите ли за трендами, за той самой трансформацией? Успевают ли подтягивать уровень сервиса? Екатерина Никитина:

Многие санатории перестроились с длительного лечения, которое, естественно, будет дорогостоящим, на более краткосрочные туры. Юлия Бешанова:

Модные туры выходного дня.

Екатерина Никитина:

Модные туры выходного дня, которые больше предполагают SPA-отдых, также это ковидное восстановление, которое длится от 7 до 14 дней. Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно Екатерина Никитина:

Если говорить про субсидирование туристических поездок, то первый шаг уже сделан. При поддержке Министерства образования разработано и принято постановление Совета министров для субсидирования поездок школьников. Это будет пилотный проект, по которому учащиеся 10-11 классов будут путешествовать в следующем году по стране бесплатно. Разработан перечень экскурсий для этих классов. Они поедут со своим преподавателем по предмету, по которому они определятся. Юлия Бешанова:

То есть, условно говоря, для минских школьников организуют в Брестскую крепость… Екатерина Никитина:

Грубо говоря, да. Они проходят Великую Отечественную войну, например, по истории, и могут выбрать поездку в Брестскую крепость. Юлия Бешанова:

Хорошее начинание. Филипп Гулый:

Идея давно витала. Насколько я помню, в 2012 или 2014 году. Вопрос в механизмах, то есть финансовое бремя ложится на местную власть. Главное, чтобы это было эффективно, чтобы цены были не завышены, чтобы не было лишнего количества посредников. И к этому перечню программ с утвержденными контрольными текстами и инфоблоками была еще достаточно понятная, зафиксированная стоимость. Расскажут, как производится мед и печется хлеб. Что такое агротуристический кластер?