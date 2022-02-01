Прямой эфир

Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси

01 февраля 2022 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Агротуризм в центральном регионе пользуется высокой популярностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в 2021 году здесь отдохнули 150 тысяч человек. Всего работает 1 050 усадеб. И их количество ежегодно только увеличивается. Самые популярные районы для агротуризма – Минский, Дзержинский, Воложинский и Логойский.  

На одной из таких гостеприимных усадеб побывала Юлия Прима.  

Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси-1

Ольга Ераховец родилась и выросла в деревне Калюжки. С супругом построили большой дом и обустроили его. В гости стали часто приезжать друзья. Но гостеприимство не знает границ. Так и появилась идея построить агроусадьбу. Никто тогда и предположить не мог, что она станет одной из лучших в Беларуси.  

Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси-4

Ольга Ераховец:  
О конкурсе появилась идея – это заслуга целиком и полностью отдела по спорту и туризму Смолевичского района. Мне позвонили и попросили поучаствовать. Я, конечно, сомневалась, потому что очень много чего не готово. Хотим достроить домик в таком деревенском стиле. Они говорят: ничего страшного, будете строить в процессе. Но то, что вы за этот год делали, какие развлечения деткам происходили – давайте попробуем. Вот, мы попробовали.  

Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси-7

Супруги всегда держали большое хозяйство. Природа, свежий воздух, натуральные продукты – домашнее молоко, творог, сыры, хлеб. Гастрономические шедевры хозяйки угодят даже самому искушенному гостю.  

Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси-10

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Агротуризм # Туризм # Юлия Прима # Ольга Ераховец # Егор Ераховец # Михаил Ераховец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ад для соседей и кража у государства. Как под видом агроусадеб белорусы развивают ресторанный и гостиничный бизнес
19 января 2022 16:58

Ад для соседей и кража у государства. Как под видом агроусадеб белорусы развивают ресторанный и гостиничный бизнес

Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Какие ещё новации в белорусской туротрасли?
18 января 2022 20:40

Учащиеся 10-11 классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Какие ещё новации в белорусской туротрасли?

Беларусь планирует попасть в сотню наиболее привлекательных мест для туристов
14 января 2022 16:16

Беларусь планирует попасть в сотню наиболее привлекательных мест для туристов