Контактный зоопарк, собачья упряжка и печка, сложенная своими руками. Посмотрите на одну из лучших агроусадеб в Беларуси

Новости Беларуси. Агротуризм в центральном регионе пользуется высокой популярностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в 2021 году здесь отдохнули 150 тысяч человек. Всего работает 1 050 усадеб. И их количество ежегодно только увеличивается. Самые популярные районы для агротуризма – Минский, Дзержинский, Воложинский и Логойский. На одной из таких гостеприимных усадеб побывала Юлия Прима.

Ольга Ераховец родилась и выросла в деревне Калюжки. С супругом построили большой дом и обустроили его. В гости стали часто приезжать друзья. Но гостеприимство не знает границ. Так и появилась идея построить агроусадьбу. Никто тогда и предположить не мог, что она станет одной из лучших в Беларуси.

Ольга Ераховец:

О конкурсе появилась идея – это заслуга целиком и полностью отдела по спорту и туризму Смолевичского района. Мне позвонили и попросили поучаствовать. Я, конечно, сомневалась, потому что очень много чего не готово. Хотим достроить домик в таком деревенском стиле. Они говорят: ничего страшного, будете строить в процессе. Но то, что вы за этот год делали, какие развлечения деткам происходили – давайте попробуем. Вот, мы попробовали.

Супруги всегда держали большое хозяйство. Природа, свежий воздух, натуральные продукты – домашнее молоко, творог, сыры, хлеб. Гастрономические шедевры хозяйки угодят даже самому искушенному гостю.