Ад для соседей и кража у государства. Как под видом агроусадеб белорусы развивают ресторанный и гостиничный бизнес

Новости Беларуси. Агротуризм в стране стал популярным после 2006 года, когда вышел соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающим заниматься сельским хозяйством и знакомить гостей с национальными традициями предоставили определенные льготы. Однако нашлись те, кто решил схитрить. И под видом агроусадеб развивают гостиничный и ресторанный бизнес. О том, на что жалуются соседи псевдотуристических мест и что делать дальше, материал Полины Королевы. Еще 15 лет назад этот живописный хутор мог пропасть с карты Браславского района. Но деревенский домик приглянулся москвичу Андрею Абрамову. Теперь и другим он предлагает насладиться необыкновенным колоритом белорусской глубинки.

На участке мужчина построил дом для гостей, баню, обзавелся подсобным хозяйством и организовал собственное производство. Местные жители к делу подключились с оптимизмом. Ведь теперь жизнь в их округе бьет туристическим ключом и уж точно деревенька не канет в Лету.

Андрей Абрамов, хозяин агроэкоусадьбы:

Я белорусский ковбой, у меня животноводство, я пастух. Я живу в деревне. Я, по большому счету, пропагандирую и продаю образ жизни. Я имею органический национальный сертификат. Что подтверждает качество и здоровье моей продукции. Это все образ жизни современного деревенского жителя в XXI веке.

Стимулом для развития в этой сфере стало белорусское законодательство. Местечки оживают, решается вопрос дефицита рабочих мест, а еще это дополнительное поступление финансов в регион. Агродело, уверяет Андрей Абрамов, совсем не как лотерейный билет: это очень кропотливый труд. Его философия понятна. Как и ему – философия хозяев псевдоагроусадеб.

Андрей Абрамов:

Это поиск легких путей зарабатывания денег, не важно уже, где, и уход от уплаты налогов. В итоге что мы получаем? Мы не развиваем ни экономику, ни сельскую местность, не создаем рабочие места. Потому что они временные рабочие места в свадьбах и корпоративах. Во-первых, давайте называть все своими именами. Если мы называем агроэкотуризм, то давайте дадим ему терминологию, определение. Есть терминология: «агро» изначально – это поле. Засевать, обрабатывать. Сразу же возвращаемся к свадьбе или к чему-то другому, банкету – не важно. 150 человек на участке 15 соток. Где там поле, где там агротуризм?

Полина Королева, корреспондент:

Указ 365 «О развитии агроэкотуризма» предоставляет существенные налоговые льготы для владельцев агроусадеб. Но нет худа без добра. Кто-то затевает с законом свою игру и под видом туристических мест развивает гостиничный или ресторанный бизнес. Сдает дома в аренду для вечеринок, что существенно мешает соседям. И при этом, напомню, все еще платит налоги по льготному тарифу.

История развития агротуризма началась в 2006 году. Но указ видоизменялся, и требования к владельцам агроусадеб становились все мягче. Поблажки привели к определенным последствиям: сейчас любой хозяин частного дома может получить статус агроэкообъекта, но заниматься посторонними вещами.

Пошли домой! Ты либо пойдешь домой, либо я тебя туда потащу! Пошли домой!

Татьяна Казакова, жительница Ратомки:

Я являюсь соседкой агроэкоусадьбы, в которой проводятся исключительно свадьбы, куда приезжает очень большое количество человек. Свадьбы могут проходить в четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Наша семья в этот момент должна покинуть свой дом, потому что находиться невозможно.

По словам жителей поселка Ратомка, они постоянно находятся на чужом празднике. Соседи ничего не имеют против чьего-то счастья, но признаются, что свадеб и банкетов им хватило на всю жизнь.

Валентина Ляшкевич, жительница Ратомки:

Должны вскакивать ночью, потому что кому-то хочется петь песни, кому-то просто визжать или кричать, или ругаться, или драку устроить.

Олег Казаков, житель Ратомки:

Если приезжает 100 человек на своих машинах, им негде запарковаться, они постоянно создают неудобства тем людям, которые здесь проживают. Аргумент «у нас свадьба» или «у нас праздник» – мы даже не можем на него возразить. Потому что у них праздник, а мы вынуждены здесь жить.

На данный момент в Беларуси зарегистрировано около 3 000 агроусадеб. Но число прирастает и за счет псевдотуристических зон. Это вредит имиджу самого агроэкоявления. Есть и другой налоговый вопрос. Ведь сдача жилья в аренду, гостиничный бизнес или оказание услуг – на все наложен разный тариф.

Валентина Ляшкевич:

Я считаю, что такой бизнес наносит ресторанному и гостиничному бизнесу действительно ущерб. Потому что люди не идут в рестораны, не идут в кафе, а приезжают здесь. Почему? Потому что здесь можно и после 11, и всю ночь гулять, и до утра.

Полина Королева:

Отличительной чертой большинства псевдоусадеб можно назвать высокий забор. Нужен он не столько для безопасности, сколько комфорта. Комфорта приезжающих и порой буйных гостей.

Трудное соседство изматывает жителей сельской среды. Они вынуждены постоянно обращаться в инстанции. Вся надежда на изменения в указ. Сейчас над поправками работают эксперты, проходят и общественные слушания.

Александр Кречетов, главный юрисконсульт департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Основные изменения будут направлены на то, чтобы определить конкретно, чем могут заниматься субъекты агроэкотуризма, на требования, предъявляемые к деятельности в сфере агроэкотуризма и, конечно же, будут предоставлены полномочия районным исполнительным комитетам, в частности аналитики деятельности субъектов агроэкотуризма. Второй очень важный момент, чтобы это были земельные участки установленного норматива, чтобы было не менее 0,15 сотых гектара. Еще одно важное требование – это наличие жилых комнат для проживания агроэкотуристов, их должно быть не более 10 для проживания. И, конечно, чтобы была возможность для ознакомления туриста с объектами и народными традициями соответствующей местности.

15 соток, по мнению не только соседей, но и владельцев настоящих агроусадеб – это крайне малая территория, чтобы отвечать требованиям действующего указа.

Сергей Королев, житель Юхновичей:

Для осуществления этой деятельности необходимо, чтобы соблюдался ряд условий, но эти условия скорее носят формальный характер. Потому что, например, необходимым является условие производства и переработка сельхозпродукции, которая по факту может быть признана проверяющими как грядка клубники или растущее плодовое дерево. Есть плодовое дерево на участке, значит, птичку можно ставить. Требование указа соблюдено.