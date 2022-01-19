Ад для соседей и кража у государства. Как под видом агроусадеб белорусы развивают ресторанный и гостиничный бизнес
Новости Беларуси. Агротуризм в стране стал популярным после 2006 года, когда вышел соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающим заниматься сельским хозяйством и знакомить гостей с национальными традициями предоставили определенные льготы. Однако нашлись те, кто решил схитрить. И под видом агроусадеб развивают гостиничный и ресторанный бизнес.
О том, на что жалуются соседи псевдотуристических мест и что делать дальше, материал Полины Королевы.
Еще 15 лет назад этот живописный хутор мог пропасть с карты Браславского района. Но деревенский домик приглянулся москвичу Андрею Абрамову. Теперь и другим он предлагает насладиться необыкновенным колоритом белорусской глубинки.
На участке мужчина построил дом для гостей, баню, обзавелся подсобным хозяйством и организовал собственное производство. Местные жители к делу подключились с оптимизмом. Ведь теперь жизнь в их округе бьет туристическим ключом и уж точно деревенька не канет в Лету.
Андрей Абрамов, хозяин агроэкоусадьбы:
Я белорусский ковбой, у меня животноводство, я пастух. Я живу в деревне. Я, по большому счету, пропагандирую и продаю образ жизни. Я имею органический национальный сертификат. Что подтверждает качество и здоровье моей продукции. Это все образ жизни современного деревенского жителя в XXI веке.
Стимулом для развития в этой сфере стало белорусское законодательство. Местечки оживают, решается вопрос дефицита рабочих мест, а еще это дополнительное поступление финансов в регион. Агродело, уверяет Андрей Абрамов, совсем не как лотерейный билет: это очень кропотливый труд. Его философия понятна. Как и ему – философия хозяев псевдоагроусадеб.
Андрей Абрамов:
Это поиск легких путей зарабатывания денег, не важно уже, где, и уход от уплаты налогов. В итоге что мы получаем? Мы не развиваем ни экономику, ни сельскую местность, не создаем рабочие места. Потому что они временные рабочие места в свадьбах и корпоративах. Во-первых, давайте называть все своими именами. Если мы называем агроэкотуризм, то давайте дадим ему терминологию, определение. Есть терминология: «агро» изначально – это поле. Засевать, обрабатывать. Сразу же возвращаемся к свадьбе или к чему-то другому, банкету – не важно. 150 человек на участке 15 соток. Где там поле, где там агротуризм?
Полина Королева, корреспондент:
Указ 365 «О развитии агроэкотуризма» предоставляет существенные налоговые льготы для владельцев агроусадеб. Но нет худа без добра. Кто-то затевает с законом свою игру и под видом туристических мест развивает гостиничный или ресторанный бизнес. Сдает дома в аренду для вечеринок, что существенно мешает соседям. И при этом, напомню, все еще платит налоги по льготному тарифу.
История развития агротуризма началась в 2006 году. Но указ видоизменялся, и требования к владельцам агроусадеб становились все мягче. Поблажки привели к определенным последствиям: сейчас любой хозяин частного дома может получить статус агроэкообъекта, но заниматься посторонними вещами.
Пошли домой! Ты либо пойдешь домой, либо я тебя туда потащу! Пошли домой!
Татьяна Казакова, жительница Ратомки:
Я являюсь соседкой агроэкоусадьбы, в которой проводятся исключительно свадьбы, куда приезжает очень большое количество человек. Свадьбы могут проходить в четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Наша семья в этот момент должна покинуть свой дом, потому что находиться невозможно.
По словам жителей поселка Ратомка, они постоянно находятся на чужом празднике. Соседи ничего не имеют против чьего-то счастья, но признаются, что свадеб и банкетов им хватило на всю жизнь.
Валентина Ляшкевич, жительница Ратомки:
Должны вскакивать ночью, потому что кому-то хочется петь песни, кому-то просто визжать или кричать, или ругаться, или драку устроить.
Олег Казаков, житель Ратомки:
Если приезжает 100 человек на своих машинах, им негде запарковаться, они постоянно создают неудобства тем людям, которые здесь проживают. Аргумент «у нас свадьба» или «у нас праздник» – мы даже не можем на него возразить. Потому что у них праздник, а мы вынуждены здесь жить.
На данный момент в Беларуси зарегистрировано около 3 000 агроусадеб. Но число прирастает и за счет псевдотуристических зон. Это вредит имиджу самого агроэкоявления. Есть и другой налоговый вопрос. Ведь сдача жилья в аренду, гостиничный бизнес или оказание услуг – на все наложен разный тариф.
Валентина Ляшкевич:
Я считаю, что такой бизнес наносит ресторанному и гостиничному бизнесу действительно ущерб. Потому что люди не идут в рестораны, не идут в кафе, а приезжают здесь. Почему? Потому что здесь можно и после 11, и всю ночь гулять, и до утра.
Полина Королева:
Отличительной чертой большинства псевдоусадеб можно назвать высокий забор. Нужен он не столько для безопасности, сколько комфорта. Комфорта приезжающих и порой буйных гостей.
Трудное соседство изматывает жителей сельской среды. Они вынуждены постоянно обращаться в инстанции. Вся надежда на изменения в указ. Сейчас над поправками работают эксперты, проходят и общественные слушания.
Александр Кречетов, главный юрисконсульт департамента по туризму Министерства спорта и туризма:
Основные изменения будут направлены на то, чтобы определить конкретно, чем могут заниматься субъекты агроэкотуризма, на требования, предъявляемые к деятельности в сфере агроэкотуризма и, конечно же, будут предоставлены полномочия районным исполнительным комитетам, в частности аналитики деятельности субъектов агроэкотуризма.
Второй очень важный момент, чтобы это были земельные участки установленного норматива, чтобы было не менее 0,15 сотых гектара. Еще одно важное требование – это наличие жилых комнат для проживания агроэкотуристов, их должно быть не более 10 для проживания. И, конечно, чтобы была возможность для ознакомления туриста с объектами и народными традициями соответствующей местности.
15 соток, по мнению не только соседей, но и владельцев настоящих агроусадеб – это крайне малая территория, чтобы отвечать требованиям действующего указа.
Сергей Королев, житель Юхновичей:
Для осуществления этой деятельности необходимо, чтобы соблюдался ряд условий, но эти условия скорее носят формальный характер. Потому что, например, необходимым является условие производства и переработка сельхозпродукции, которая по факту может быть признана проверяющими как грядка клубники или растущее плодовое дерево. Есть плодовое дерево на участке, значит, птичку можно ставить. Требование указа соблюдено.
Сейчас рано говорить о том, как изменения в законодательстве нормализуют жизнь агроусадеб с соседями. В силу изменения вступят только в 2023 году. Но жители поселков готовы и вносят свои предложения.