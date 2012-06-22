В минском храме Покрова Святой Богородицы находится источник святой воды

Много лет минчане и гости столицы с особой активностью посещают храм Покрова Святой Богородицы. Удивляет здесь не только чудотворная икона, но и родник со святой водой!

Виктор Беликов, настоятель Свято-Покровского прихода:

Фиксированная история этого места начинается с 1612 года. В этом году особым усмотрением Божьим была явлена на месте родника близ местечка Крупцы икона Божьей Матери, которая в последствии стала носить имя иконы Крупецкой Божьей Матери.

В 1612 у источника возвели часовню специально для обретённой иконы. Только в конце 19 века с благословения Высокопреосвященного Михаила, архиепископа Минского и Бобруйского, был заложен фундамент церкви. Но возвёдённая, она долго не просуществовала: в 1924 году властями церковь была закрыта. Водный источник продолжал притягивать паломников.

Старожилы говорят, что когда люди в 1944-1946 годы ходили к источнику, храм уже был разрушен, а у подножия холма верующие находили обломки от икон. К роднику ходили круглый год: приносили на освещение вещи. Поставили крест, в развилках деревьев ставили свечи.

С 14 октября 1992 года у источника вновь стали совершать молебны и воздвигли деревянный двухметровый восьмиконечный крест. А через год зарегистрировали Свято-Покровский приход и близ руин снесённой церкви установили железнодорожный вагон, где проводились богослужения. Храм начали возводить в конце 1997 года, сообщили в программе Утро на СТВ.