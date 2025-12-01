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Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма

01 декабря 2025 08:27
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Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма. Гостям предложат погрузиться в мир аппетитных открытий, кулинарных традиций и инноваций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма-2

Запланирован ряд мероприятий: от семинаров и круглых столов до мастер-классов и дегустаций. У путешественников появится возможность познакомиться со страной через гастрономию. Посетить производства, а также самим приготовить национальные блюда. Месяц гастрономического туризма призван повысить интерес к Беларуси у туристов.

Кроме того, продемонстрировать богатство и разнообразие белорусской кухни. Отметим, что с начала 2025 года, нашу страну по безвизу посетили более 207 тысяч иностранцев.

# Туризм

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