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Беларусь стала одним из главных новогодних направлений для российских туристов

28 декабря 2025 13:34
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Беларусь стала одним из главных новогодних направлений для российских туристов и вошла в топ-5 самых популярных зарубежных стран для празднования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь стала одним из главных новогодних направлений для российских туристов-2

По данным сервиса бронирования «Островок», каждое пятое бронирование россиян на новогодние каникулы – на зарубежные направления. Конкуренцию Беларуси составляют лишь страны, которые могут предложить отдых у теплого моря. Например, Таиланд или ОАЭ. Эксперты отмечают, что при выборе поездки на праздники – ключевую роль играет удобство.

Россияне, как правило, выбирают безвизовые направления. Беларусь, с ее близкой культурой, праздничной атмосферой и отсутствием барьеров для въезда, идеально отвечает этому запросу. Таким образом, новогодний Минск и другие наши города готовятся встретить рекордное число гостей из России.

# Туризм

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