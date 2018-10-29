Беларусь оказалась в топ-10 лучших стран для путешествий: по каким критериям выбирали?

Беларусь оказалась в десятке лучших стран для путешествий. Что касается Минска, передовые издания запестрили красочными материалами с репортажами и экскурсиями. Куда, кроме хоженых троп, сводить иностранца?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич.

По каким критериям выбирали?

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Это – один из популярных туристических рейтингов, который составляется ежегодно так же, как и другие рейтинги, которые существуют в мире. В прошлом году журнал «Times» по своим критериям оценил Минск, как один из самых привлекательных городов для посещения на уик-энд. Мы попали в топ-30 и сразу на 5-ом месте. Радует, что это выбирают независимые эксперты по своим оценкам, которые не зависят ни от какого мнения. И вот Минск, по их мнению, оказался среди лучших городов мира.

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