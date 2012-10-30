Альтернативная экскурсия «В кедах по Минску» продлится до конца ноября

Новости Беларуси. Если увидите в городе необычный автобус – значит, вы напали на след альтернативных прогулок по Минску. Оригинальная скульптура, необычные здания, смелые решения – все это пообещали показать организаторы социальных экскурсий «В кедах по Минску».

Таким город вы еще не видели.

Максим Кульша, координатор проекта:

Основная фишка – узнать Минск, узнать, что у нас очень много достопримечательностей не открыточных – ГУМ, ЦУМ, библиотека, проспекты – а именно статуи, граффити, изображения...

Мы очень хотим познакомить минчан с изнанкой Минска. Идея пришла от наших пользователей, мы идею подхватили, и так родилась экскурсия «В кедах по Минску».

Точки маршрутов предлагают интернет-пользователи. Всего было прислано около 70 фотографий различных неформальных достопримечательностей Минска. Организаторы выбрали только 7. Яркий автобус разукрашивали активисты группы. А у каждого экспоната дежурит своя бабушка-смотрительница. Их также выбирали всем интернетом.

Первая остановка – улица Харьковская. Нашему взору открывается водохранилище Мухля и необычные аквафигуры, декорированные мозаикой. Кому-то они напоминают Барселону, кому-то – японские мультфильмы. Бонус от организаторов: любой желающий может поймать рыбу или жабу в приготовленные заранее сети и получить удачное фото на память.

Малоприятный запах шел находившегося здесь кожевенного завода. Так, название Мухля прочно закрепилось за озерцом, в котором вымачивалась кожа.

Следующая остановка – улица Одоевского. Этот жилой дом своими необычными формами и ярким сочетанием цветов не может не удивлять. Квартиры в этом доме оцениваются в сотни тысяч долларов. Экскурсовод в шутку окрестил его кислотным рококо, которое переносит нас в мир фэнтези и волшебства. К слову, здесь же была обнаружена школа Хогвард, почти как школа волшебства из книг о Гарри Поттере. Для полного соответствия не хватает только буквы «с».

А если напротив библиотеки свернуть с проспекта Независимости во дворы, то мы найдем привет из Парижа: белорусская Эйфелева башня затерялась в микрорайоне Восток. История создания гласит, что ее первоначальное предназначение – это каркас для клумбы, но дело не довели до конца, и теперь в Минске есть своя Эйфелева башня, пусть и трехметровая.

Максим Кульша, координатор проекта:

На самом деле это все бесплатно, каждый может зарегистрироваться на сайте, но кроме самой экскурсии каждый желающий может получить на память магнитик, но для этого нужно что-нибудь прикольное принести в автобус: это может быть шампанское шоколадное, любые крутые вещи.

Также в программе экскурсии каменный дракон, найденный в микрорайоне Уручье, музей древнего граффити и необычные скульптуры мамонтов.

Максим Кульша, координатор проекта:

Все интересно, просто нужно заходить в автобус и обязательно ехать.

К слову, экскурсии продлятся до конца ноября. Записаться можно на сайте организаторов. Если хотите увидеть неожиданный Минск – спешите, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.