Деревня Заполье (Пинский район): здесь находится усадьба Плятеров

Деревня Заполье находится в Пинском районе Брестской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня - Республика Беларусь. На сегодняшний день деревня Заполье практически полностью слилась с Пинском. Это старинное Полесье, где испокон веков жили полешуки.

В конце 18 века англичане предсказывали великое будущее белорусскому Полесью около Припяти, и даже разворачивали кампанию по приобретению этого края. Но к тому времени Речь Посполитая уже исчезла с лица земли, и этим местом уже правил русский царь Павел I. Он и запретил английским лордам приобретать этот край над Припятью.

Когда-то это было Пинское княжество. Пинск в летописях упоминается с 11 столетия. А деревня Заполье немного младше Пинска: впервые деревня упоминается в 15 веке, в 1488 году.

Через 8 лет Заполье снова попадает в летопись. В то время Пинским княжеством управляла Мария из рода Гаштольдов, вдова киевского князя Семена Олельковича. Пинская княжна Мария в 1496 году подписывает грамоту, в которой позволяет мещанину Ивану Розбеевичу продать эту деревню боярину Федору Тишковичу.

В середине 16 века деревня Заполье было уже селом Старостинским, в котором жил пинский староста Каспар Иванович.

В 17 веке деревня Заполье стала владением знаменитого магнатского рода Вишневецких: Михаила Сервация Вишневецкого. Есть точные сведения, что он построил в деревне небольшой деревянный замок. Михаил Серваций Вишневецкий дослужился до канцлера Великого княжества Литовского, писал стихи и прозу.

Михаил Серваций был последним в роду по мужской линии. После его смерти все его владения отошли к другим магнатам, а Заполье стало владением другого знаменитого рода: Друцких-Любецких.

В середине 18 века Заполье было владением Франца Друцкого-Любецкого. Говорили, что он дружил с самим королем Великого княжества Литовского Августом Понятовским.

В 1784 году король Август Понятовский прибыл в Заполье, и к его приезду был построен большой летний зал с иллюминацией, который практически не сохранился.

В 1808 году Франц Друцкий-Любецкий умер, а его владения поделили между собой его дети. Позже его дочь вышла замуж за Бусловского, и Заполье стало владением Бусловских.

От Бусловских оно перешло к роду Плятеров. В 1920 году Плятер строит дом с чертами барокко и неоклассицизма. Во время Второй мировой войны в этом доме жили офицеры Вермахта, а сегодня в нем живут обычные люди.