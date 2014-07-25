Новый экомаршрут появился в Беларуси: тропа пролегает через болото ландшафтного заказника «Ельня»

Новости Беларуси. В Миорском районе 25 июля откроется необычный экологический маршрут. Его уникальность в том, что экскурсоводы поведут туристов по болоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экотропа пролегает по территории ландшафтного заказника «Ельня» — самого большого в стране верхового болота площадью 200 квадратных километров, которому, по меньшей мере, уже 9 тысяч лет. Это старейший природный объект в стране, где до сих пор сохранились уникальные растения, исчезающие виды редких животных и птиц.

Работники заказника расскажут туристам о жизни «Ельни» и ее обитателях, а также предоставят подзорные трубы и специальную обувь – болотоступы. Они похожи на короткие лыжи и незаменимы для преодоления болотистой местности.