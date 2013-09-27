27 сентября отмечается Всемирный день туризма

Новости Беларуси. Путешествовать в такую погоду не особо приятно, но повод есть: 27 сентября – Всемирный день туризма. Его отмечают уже более трёх десятков лет. В этом году он проходит под лозунгом «Туризм и водные ресурсы: защита нашего будущего». Во многих крупных городах пройдут слеты туристов, где будут призывать беречь чистоту природы.

Кстати, Беларусь не зря называют «синеокой»: наша страна славится своими озёрами (их у нас около 11 тысяч), а также реками, число которых доходит до двух десятков тысяч. Активными темпами развиваются нацпарки и агротуризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.