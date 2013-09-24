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Белорусский турбизнес представят на международной туристической выставке во Франции

24 сентября 2013 11:19
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Новости Беларуси. Белорусский турбизнес представят во Франции. Презентация пройдет в рамках международной туристической выставки, которая откроется 24 сентября в Париже. Там продемонстрируют привлекательность для зарубежных гостей многих белорусских достопримечательностей, в частности, Мирского и Несвижского замков.

Французская сторона, к слову, проявляет большой интерес к охотничьим турам синеокой. Наши делегаты, в свою очередь, рассчитывают на новые контакты в спортивной сфере. Во время выставки пойдет речь и о продаже турпакетов на чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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