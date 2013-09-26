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Французские туроператоры хотят познакомиться с Беларусью

26 сентября 2013 08:44
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Новости Беларуси. Французские туроператоры посетят Беларусь с ознакомительной поездкой. Договоренность об этом достигнута в Париже в рамках международной туристической выставки.

Белорусская сторона предложит гостям исторический и «зеленый» туризм, а также рассчитывает на развитие транзитного туризма граждан Франции, следующих через Беларусь. Французы, в свою очередь, высказали заинтересованность в посещении туристических выставок, которые будут проходить в нашей стране в 2014 году.

Добавим, Беларусь впервые участвует в подобном международном форуме во Франции и в дальнейшем намерена также представлять на нем свои туристические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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