Французские туроператоры хотят познакомиться с Беларусью

Новости Беларуси. Французские туроператоры посетят Беларусь с ознакомительной поездкой. Договоренность об этом достигнута в Париже в рамках международной туристической выставки.

Белорусская сторона предложит гостям исторический и «зеленый» туризм, а также рассчитывает на развитие транзитного туризма граждан Франции, следующих через Беларусь. Французы, в свою очередь, высказали заинтересованность в посещении туристических выставок, которые будут проходить в нашей стране в 2014 году.

Добавим, Беларусь впервые участвует в подобном международном форуме во Франции и в дальнейшем намерена также представлять на нем свои туристические возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.