Ветковская школа иконописи, ветковская резьба… Чем ещё знаменит город Ветка в Гомельской области?

Земли, где сейчас находится Ветка, до конца 17 века были почти не заселены, а принадлежали эти земли Мозырскому воеводе пану Халецкому. Вот однажды к пану Халецкому, который как раз отдыхал в своём родовом имении, пришли двое русских. Один из них был московский священник Кузьма, а другой простой зажиточный крестьянин. И вот подошли они к Халецкому и попросили у него, чтобы тот позволил им жить на его территории. Пан Халецкий посмотрел на них и говорит: «А что, ребята, на Руси жить тяжело стало?» «А кому на Руси жить хорошо? Нашу веру там притесняют. Мы, добрый человек, староверы.»

Пан Халецкий был, конечно, добрым, но он всё-таки так подумал, что, ну, мало что может к нам придти с Востока. Но староверы сразу ему показали грамоту, выданную Яном ІІІ Собеским, которая гарантировала им религиозную независимость на территории Великого княжества Литовского. И вот здесь уже оставалось только выбрать место для поселения. Но староверы решили положиться на Бога.

Энциклопедическая справка. Научное происхождение названия «Ветка». Название «Ветка» происходит от островка, который находится между рекой Сож и её притоком, на котором первые группы староверов и начали строить своё новое поселение.

Староверы решили сделать вот что. Они взяли староверскую икону, привязали к ней веточку и пустили по реке Сож. И в том месте, где икона с веточкой остановились, основали поселение, а назвали его Веткой.

В скором времени они поняли, что их новая родина ничем не хуже старой. Во-первых, наша Отчизна никогда не выдавала беглецов. Во-вторых, они здесь получили очень много разных льгот. Представьте себе: они могли год не платить налоги! И в-третьих, они могли креститься двумя пальцами и выполнять обряды по-старому.

Энциклопедическая справка. Староверы, или старообрядники, – приверженцы религиозного течения, которое появилось во 2 половине 17 века в результате раскола в Русской православной церкви. Староверы отказались признать церковную реформу патриарха Никона, настойчиво сохраняли старую обрядность: 8-конечный крест, двуперстие, написание слова Иисус с одной «и» и другие. За свои религиозные взгляды преследовались российскими властями.

Когда место было выбрано, то староверы начали на этом месте строить свои дома. И вот через какое-то время появилась торговая центральная площадь, которую они назвали в честь той площади, что в Москве, «Красная площадь». Видимо, очень сильно скучали по своей родине…

Поселение стало быстро расширяться. А через 10 лет здесь уже появились церковь, монастырь. Вокруг Ветки начали появляться маленькие слободки. А в 18 веке здесь насчитывалось 40 тысяч, и Ветку начали называть староверским Иерусалимом.

Ветка стала крупным торговым центром. Староверы начали в гости звать своих единомышленников пить с ними чай, за чаем решать разные торговые дела, ну, и просто слушали музыку.

Во всём мире люди пользуются всеми признанными нотами. А староверы они придерживаются не только своей старой веры, но и древних традиций, и в церквях на песнопениях своих пользуются не современными нотами, а старославянскими, которые называют «крюками».

А ещё в Ветке была школа иконописи. Иконы этой школы были настолько особенными, что пользовались большим спросом. А в энциклопедии искусства они так и называются – иконы ветковской школы. Иконы из Ветки расходились, украшенные киотом и окладом. Киот вырезали из дерева, делали его позолоченным, и он выглядел почти как золотой. А оклады были латунные, серебряные, вышитые бисером и украшенные жемчугом, добытым в реке Сож.

Ветковские староверы жили намного лучше, чем их единомышленники в России. Но они знали, через какие испытания им пришлось пройти, и поэтому всегда давали тем здесь приют. Не только своим единомышленникам они давали приют, но и московским стрелкам, ну, и вообще, всем, кто был недоволен царской властью.

Конечно, российскому правительству это не нравилось. «Ветковские староверы дискредитируют нашу политику!» – говорили они. И российская императрица Анна Ивановна издала манифест, в котором сказала: «Предлагаем вам вернуться на свою бывшую родину». Но староверы решили не подчиняться и не покидать свою новую родину. И тогда, в 1735 году, в Ветку вошли московские войска.

Они полностью сожгли Ветку. 14 тысяч человек было вывезено в Россию. И казалось бы, Ветка никогда больше не возродится как центр староверства. Но ровно через год здесь появилась часовня, а около часовни начали строиться новые дома.

Через 15 лет в Ветке уже насчитывалось 20 тысяч человек. А ещё через 14 лет Ветку вновь сожгли. На этот раз другая императрица: Екатерина ІІ. Ветковцы всё сделали, для того чтобы возродить свой город, но после этого он перестал быть одним из крупных центров раскола.

Но, несмотря ни на что, в Ветке придерживались старых традиций. Здесь почти до советского времени ходили в косоклинных сарафанах и широких душегрейках и украшали свои дома особой резьбой, которая, кстати, в художественных энциклопедиях так и называется – «ветковская резьба».

В 1772 году ветковские староверы дали приют в Ветке Емельяну Пугачёву. Потом Емельян Пугачёв, погостив в Ветке, сел на челнок и поплыл по реке Сож в Россию. А приплыв в Россию, он объявил себя убитым царём Петром ІІІ и поднял крестьянское восстание. А в Ветке ему не только дали приют, но и даже помогли ему сделать паспорт. Ну, правда, не на имя Петра ІІІ. Но было видно по всему, что они за свои страдания очень большое имели желание расшатать московский трон.