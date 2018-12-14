13 причин, почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский»

Отдохнуть и поправить здоровье. Совместить приятное с полезным, да и ещё в пределах Беларуси, предлагает санаторий «Ружанский». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» – Владимир Карпечкин.

Почему стоит выбрать для отдыха именно ваш санаторий? Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Есть 7 причин, почему стоит выбрать именно этот санаторий. Первый очевидный ответ – наш санаторий один из самых молодых в республике, наш учредитель – Национальный банк, который не пожалел денег на развитие материально-технической базы и, действительно, на сегодняшний день наша база выгодно отличается от наших оппонентов. Покупалось всё самое лучшее, самое надёжное, самое востребованное.

Помимо лечебных и оздоровительных возможностей, у нас очень хорошая лечебно-диагностическая база, т. е. мы работаем с крупнейшими лабораториями страны, нам доступны все виды лабораторной диагностики.

У нас работает коллектив, 11 прекрасных опытных врачей. Имеется диагностическое оборудование, современные ультразвуковые аппараты, причём такие, экспертного класса машины, которые позволяют диагностировать любые заболевания на начальной стадии, в размере буквально нескольких миллиметров.

Наш санаторий проектировался и строился, как европейского типа учреждение. Взглянув на наш санаторий сверху, он представляет такой комплекс, некоторые его называют, как крепость. На самом деле, инфраструктура очень удобная, продумано совершенно всё, безбарьерная среда, доступ для людей с ограниченными возможностями буквально везде обеспечен. Корпусы небольшие, по европейскому типу, максимум три этажа, что удобно, не надо подниматься на 5-10-ый этаж.

5 жилых корпусов, два лечебных корпуса, водолечебница, прекрасный водно-спортивный комплекс со SPA-процедурами. У нас имеется три бассейна, аквапарк детский, что делает нас привлекательными для семейного отдыха.

Все структурные подразделения соединены между собой переходами, что особенно важно, если вы не хотите выходить на улицу. Но я вам очень рекомендую это делать, поскольку одним из наших достоинств является наше расположение в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской. Приезжая к нам, вы попадаете непосредственно в сердце этой кислородной терапии и мы можем обеспечить максимальное обогащение кислородом.

Мы находимся в безвизовой зоне. Пока вы едете к нам, вы можете не один раз встретить на дороге животных, они себя совершенно комфортно чувствуют в зоне нашего санатория. Вечером надо будет ехать аккуратно, потому что крупные животные попадаются очень часто. Мы находимся на берегу живописнейшего водоёма. На нашем сайте есть информация, видео, вид с птичьего полёта санатория и видна вся красота наших мест, в том числе, этого озера. От рыбаков там у нас отбоя нет, приезжают охотники. Когда Ружаны были, вообще, центром всего у нас в стране, когда было ВКЛ, в Ружанах хранилась казна княжества. На самом деле, до сих пор её никто не нашёл. В окрестностях санатория её можно поискать. В самих Ружанах много исторических достопримечательностей – это дворцовый комплекс Сапег, очень красивый костёл, церковь. Мы практикуем экскурсии – это и сам Брест с его Брестской крепостью, рядом есть местечко Коссово, там тоже есть интересные замки. Кобрин, там есть места суворовской боевой славы. Люди могут выбрать, исходя из своих интересов, либо шоппинг, либо экскурсионную программу, либо просто знакомиться с самим краем, с его красотой.

Мы находимся в Ружанской пуще, вблизи у нас нет никаких ни фабрик, ни предприятий, совершенно чистая зона. Лечебный состав минеральной воды, ставят её в один ряд с такими известными брендами, как Ессентуки и Боржоми, может быть, мы даже качественно отличаемся в положительную сторону. Используется она для ряда заболеваний, в том числе желудочно-кишечных заболеваний, опорно-двигательных.

Мы постоянно работаем над улучшением качества нашего питания, наша пища готовится из местных продуктов белорусского производства. Мы изучаем особенности национальных кухонь других народов и постепенно у себя это пытаемся внедрить в практику. Тем не менее, мы остановимся на своих традициях, которые везде популярны. На сегодняшний день – шведский стол, но мы не отказываемся от заказного меню.