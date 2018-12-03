«Есть фотограф, встреча с психологом, жильё, питание». Экзотические travel-девичники предлагают белорускам

Путешествия – единственная вещь, которую покупая, становишься богаче. Кристине Тимофеевой это истина знакома не понаслышке. За плечами у неё солидный багаж: десятки стран, тысячи километров и миллион воспоминаний.

Дикие пляжи, горные вершины и потаённые уголки планеты на памятных фотокарточках – особенные впечатления, которые девушка решила разделить с такими же отчаянными искательницами приключений. И создала трэвел-девичники – новый формат экзотических туров для белорусок. Мужчины – проходите мимо.

Кристина Тимофеева, основатель проекта:

Мне интересен формат конкретно девичников, собирается команда, идут девчонки в горы, они едут по каким-то интересным городам, происходят какие-то интересные встречи с людьми, с экспертами, либо мы просто беседуем на интересующие темы.

Первая вылазка стартует уже в апреле. Программа насыщенная: секретные локации, скрытые от глаз рядового туриста и концентрированный местный колорит. Чтобы за считанные дни погрузить сопутешественниц в реалии туземцев, Кристине Тимофеевой и её подруге Татьяне Лис пришлось не один месяц провести в разведке, выведывая тайны заморских стран.

Кристина Тимофеева:

Когда мы готовимся к туру, мы проводим большие поиски, мы смотрим места и проезжаем. Они проверены, продуманы и ничего лишнего нет то, что не покажет человеку какого-то колорита, не принесёт впечатлений, эмоций.

Снобистской Европы, под чутким экскурсом наших героинь, трэвел-барышни не увидят. В планах – покорить таинственный и загадочный Восток.

Татьяна Лис, координатор проекта:

В основном, нацелены на Азию. Азия для многих людей – это то, что необычное, очень далекое, его все боятся. Сейчас планируем тур в Таиланд, так как собирался материал, также возможна Грузия, что-то будет ближе к фитнес-туру. Также планируем тур в Китай и они уже по длительности чуть-чуть больше, 10-12 дней, планируем набирать группы 8-10, 12 человек, группы небольшие, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. К нам можно присоединиться из любой точки мира, мы помогаем с поисками билетов.

Пережить весь спектр эмоций в компании единомышленниц – уникальная возможность. Кристина Тимофеева:

Там включено всё, то есть фотограф, встреча с психологом, жилье, питание. Здесь всё продумано до мелочей, мы знаем конкретно, в какое кафе мы пойдём, что мы будем посещать или где будем фотографироваться.