«Звёздные грядки» художника Дениса Евтихиева

Денис Евтихиев – успешный современный художник. Его работы известны не только в Беларуси, но и в США, Израиле, Канаде, Нидерландах, Франции Ирландии, Чехии. Как раз сейчас мастер кисти готовится к новому выставочному проекту, который пройдет осенью.

Над будущими картинами Денис трудится на своей даче – в живописной деревушке в Воложинском районе, куда часто приезжает вместе со своей семьей.

Когда Денис приобретал дачу, на участке был сплошной бурьян. Пришлось приложить немало усилий, чтобы на его месте возникла ухоженная зеленая зона с декоративными растениями.

Фантазии Денису Евтихиеву не занимать! Помимо привычных растений, на его участке можно найти и оригинальные зеленые экземпляры.

На даче художника отдохнуть можно и душой, и телом. Огромную часть территории занимают не только растения, но и зона развлечений.

Чтобы дети на даче не скучали, для них тоже оборудовали волшебный уголок.

Часто на дачу к Денису и Ольге приезжают гости. Радушные хозяева устраивают для них теплый прием в специально оборудованной зоне барбекю.

Здесь царит тишина и покой. Вдали от городской суеты можно бесконечно любоваться живописными пейзажами. Наслаждаясь красотой природы, художник черпает вдохновение и «переносит» его на полотна.