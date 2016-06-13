Герои славянской мифологии: красавицы русалки, добродушный леший и проводник в потусторонний мир Баба Яга

Ни в одной сказке злобной старушке Бабе Яге так не удалось приготовить обед из доброго молодца. Волей-неволей древнейшая героиня славянских мифов оказывалась помощником и проводником в потусторонний мир. О прибытии незваных гостей она узнавала по запаху.

Знаменитая избушка на курьих ножках в славянской мифологии это портал в подземное царство. Поэтому и нельзя в нее войти, пока она не повернётся к лесу задом. Прототипом Бабки Ёжки послужили женщины знахарки. Обычно они жили в лесу отшельниками, за что многие люди считали их ведьмами.

Ещё один добрый дух славянской мифологии – бессмертный лесовик или леший. Справедливый хозяин леса не проказничал и не вредил без причины.

Нечистой силой леса считались оборотни или волколаки.

Самыми грациозными и красивыми нечистиками по легендам древних славян были девушки с рыжими волосами, обитающие рядом с водоемами – русалки. В отличие от западных представлений, в нашей мифологии они внешне мало чем отличаются от людей и их образ лишен рыбьего хвоста. Погубившие себя красавицы обычно появлялись на суше обнаженными или в белых платьях. Сидя на берегу русалки любили расчёсывать свои длинные роскошные волосы, плести венки и смотреться в водную гладь. Можно встретить сказания, где русалки спасали утопающих, однако в один период в году проявлялась их нечистая сила.

С помощью обожествлённых героев своей мифологии древние славяне объясняли непонятные для них явления. Они верили, что нечистую силу можно задобрить специальными для них обрядами, и тогда она тебе не навредит.