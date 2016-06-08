«Звездные грядки» художника и дизайнера Владимира Цвирко

На участке художника, дизайнера, коллекционера-реставратора Владимира Цвирко каждый уголок обустроен со вкусом. Еще бы! Мастер сам приложил руку к созданию на даче эксклюзивного декора и функциональных предметов быта.

Уникальные арт-объекты на необычной даче буквально утопают в зелени. У Владимира Цвирко на участке даже есть собственный кусочек леса.

На своем дачном участке Владимир Цвирко, как и полагается истинному художнику, любит размышлять о жизни, творить. Нередко сюда заглядывают не только любопытные соседи, но и туристы. Здесь чувствуешь невероятную атмосферу белорусской самобытности.

Пожалуй, главный экспонат на территории – единственная в Беларуси действующая, самая маленькая ветряная мельница. Поставить ее у себя на даче было давней мечтой Владимира Цвирко. И она осуществилась!

Полуразрушенную мельницу хозяин восстановил буквально за год. Теперь она полностью в рабочем состоянии и даже способна смолоть муку. Владимир Цвирко любит удивлять многочисленных гостей, которые часто приезжают в загородный дом мастера. Для друзей здесь есть отличное место, чтобы насладиться приятным общением.

Владимир Цвирко – не только талантливый художник, дизайнер, а еще и известный путешественник. Из экспедиций по Беларуси он регулярно привозит различные артефакты. Нередко они вдохновляют на создание оригинальных произведений искусства. Главное, посмотреть на привычный предмет другими глазами и тогда он обязательно станет украшением вашего дачного участка.