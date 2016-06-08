О правильном выборе со вкусом: вода питьевая негазированная «Игуменская»

Ее часто сравнивают с мудростью. В одних религиях она используется для проведения обрядов, в других – обладает магическими свойствами. С помощью гидроэлектростанций сегодня освещают целые города.

Вода – важный элемент жизнедеятельности, и силу энергии воды недооценивать нельзя.

Ежедневно мы потребляем большое количество воды. Но, что мы знаем о ее качестве? Как же утолять жажду без вреда для организма? Потребительская кооперация – лучший знаток в этом деле!

Вода питьевая негазированная «Игуменская» от «Червенского производственно-пищевой завода» – залог крепкого здоровья, комфорта и хорошего настроения. Добывается она из артезианской скважины глубиной 100 м.

Благодаря особенностям подземного месторождения кристально чистая вода «Игуменская» длительное время сохраняет свои полезные свойства и при употреблении обогащает наш организм своей накопленной положительной биоэнергетикой. Естественно, она должна отвечать самым высоким требованиям качества и международным стандартам.

Таким же безупречным качеством славятся и другие напитки, выпускаемые предприятием.

Выбирая артезианскую воду «Игуменская», будьте уверены, что пьете настоящую чистую воду. А употребляя сладкие напитки червенского производства, сможете ощутить всю палитру вкусовых ощущений.