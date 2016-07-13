«Звездные грядки» актёра Анатолия Длусского

Актер, музыкант Анатолий Длусский действительно счастливый человек – у него для этого есть все что нужно, даже собственный дачный участок в Пуховичском районе.Вместе с любимой супругой он превратил клочок земли в райский уголок, где можно отдохнуть и душой, и сердцем.

Анатолий Длусский родился в деревне Туча Клецкого района, поэтому работать на земле ему – не привыкать. Он и покосит, и вскопает, а если надо, то и взрастит свой сад. В саду музыканта каких плодовых деревьев и кустарников только нет: яблони, груши, сливы, черешня, вишня, малина, ежевика.

Но особая гордость – собственноручно посаженные дубы, которые Анатолий привез со своей родины. Один из них практически пропал – его корни «погрыз» крот. Но благодаря усилиям и вере в успех, растение обрело вторую жизнь.

Ещё одно необычное растение в саду Анатолия Длусского – четырехствольная береза. А вот за грядки в семье Длусских отвечает хозяйка – Виктория. С любовью посаженные лук, укроп, петрушка, салат всегда радуют своей свежестью и отменными вкусовыми свойствами.

Дачный участок Анатолия Длусского – это не просто сад и огород, а еще и зона отдыха со множеством благоухающих цветов, декоративных туй, диковинных растений. Здесь артист любит проводить свободное время со своей семьей, любоваться рассветами и закатами, вдыхать и впитывать все краски жизни. Поэтому неудивительно, что среди такой красоты в сердце рождаются новые строки.