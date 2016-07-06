«Деликатес в домике»: чем полезны виноградные улитки и как их готовить?

«Мелкорогатый скот» и «деликатес в домике». Виноградные улитки издавна употреблялись в пищу на Востоке и в Европе, как ценный продукт.

Мясо брюхоногих моллюсков является диетическим. Оно питательное, вкусное и легко переваривается. В мясе виноградных улиток содержится в три раза больше белка, чем в куриных яйцах, отсутствует холестерин. Этот деликатес обладает большим количеством незаменимых аминокислот, микроэлементов. В нём много кальция. Такой продукт обеспечивает многочасовую силу и бодрость.

Неспроста виноградные улитки входили в ежедневное меню римских легионеров и солдат армии Наполеона.

По оценкам специалистов, в нашей стране промысловый запас улиток оценивается примерно в 1 тыс. тонн в год. Этот продукт идёт на экспорт и приносит неплохую прибыль. Возможно выращивание этого деликатеса и на улиточных фермах, как за рубежом.

Кстати, улитководство давно развито во Франции, Германии, Италии и России. У нас же о прибыльном бизнесе пока речи нет. Но надеемся, что всё впереди.

Кстати, добывать улиток в личных целях у нас можно без специального разрешения.

По вкусу мясо улитки напоминает мидии. Но в целом – зависит от специй, с которыми вы будете его готовить.