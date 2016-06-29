Замысел судьбы: о чём говорят наши сны и стоит ли придавать им значение?

Ночь. Тишина. Вы растворяетесь в таинственном царстве Морфея...

Сновидение – одно из самых загадочных явлений природы человека. Учёные по сей день пытаются разгадать этот феномен. Да и каждому из нас любопытно узнать происхождение снов: приходят ли они к нам из собственного подсознания, извне, или же это просто пережитые за день эмоции.

Ночные ведения могут рассказать о нас больше, чем любая гадалка.

В калейдоскопе сновидения, зачастую, отсутствует всякая логика. На первый взгляд. Событие получается запутанным настолько, что потом мы вспоминаем их с удивлением. Или, напротив, никак не можем, проснувшись, воспроизвести увиденное. А некоторые и вовсе считают, что не видят сны.

Словно кинохроника: они транслируют различные сюжеты на чёрно-белой ленте и повествуют о нас на разноцветных полотнах. О чём же говорит палитра наших снов?

Сон, в какой-то степени отображает замысел судьбы. И этот замысел мы пытаемся разгадать, обращаясь за помощью к различным сонникам, в которых, как правило, верных ответов найти нельзя.

Несмотря на всё же существующие универсальные символы и образы, приходящие к нам во снах, у каждого человека в течении жизни формируется своя собственная символика. И важно уметь понимать её знаки.

Чаще прислушивайтесь к себе и, возможно, сны помогут принять вам правильное решение, предостерегут от неверных шагов и легкомысленных поступков.