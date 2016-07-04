Таинственность и красота цветов: почему цветы ассоциируются с женской красотой?

Как писал Андерсен, «человеку, чтобы жить нужны солнце, свобода и маленький цветок». Всего лишь один.

Цветы окружают нас уютом и красотой, помогают выразить чувства, а также порадовать своих любимых.

Интересно то, что в некоторых странах цветы – часть меню. К примеру в Гренландии едят все цветы, которые появляются из-под снега во время короткого лета. Одно из любимых блюд японцев – салат из фиалок, а обожаемое лакомство в Индии – компот из цветов банана.

Издавна цветы ассоциируются с женской красотой. Именно поэтому их принято дарить представительницам прекрасного пола по поводу и без.

А представьте как здорово, если любимый цветок ещё и часть образа.

Украшать причёски цветами люди стали ещё в глубокой древности. Позже появились постижёрные изделия из натуральных или искусственных волос, которые закреплялись на собственных волосах, создавая романтические образы.

Причёски «цветы из волос» вошли в моду ещё несколько лет назад. К примеру, так называемая «роза» прекрасное модное решение в самых разных ситуациях. Особенно популярна она среди невест.

Со цветами связано множество таинственных историй. К примеру, считалось, что лилия может дать силу одолеть врага, оградить от бед и напастей. А вот цветок папоротника может указывать места, где зарыты клады. На Востоке хризантему называют «цветком белого дракона», а кувшинку, по легендам, в давние времена вкладывали в ладанку и носили как амулет.