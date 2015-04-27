Живая изгородь. Создаем зелёный забор на даче

Зеленая изгородь - отличное решение для тех, кто привык делать ограждение сада гармоничной частью всего ландшафтного дизайна. После 50-60 годов, утратив свою популярность на продолжительное время, они снова привлекают внимание садоводов-любителей.

Видов живой изгороди много. Однако важно определиться: с какой задачей она должна справляться.

Сейчас в моде изгороди из града и бука. Их преимущество в том, что даже в холодную пору град и бук не сбрасывают листья на зиму. Для сформирования изгороди, саженцы высаживаются в один, два и более рядов в зависимости от породы и кроны растений. Максимальное расстояние между саженцами - 15 см. в ряду и 35 см. - между рядами.

Если вы посадили растение осенью, то обрезать такие растения нужно в марте. Если же растения посажены весной, то впервые их обрезают через год, в это же время. Что касается хвойных пород, то их, первые два года после посадки, трогать нежелательно.

Живые изгороди из растений различной высоты и формы могут декорировать любую хозяйственную постройку. Придать им некую таинственность, гламурность или уют.