Советы для хорошей хозяйки. Зубная паста - лучший помощник в быту!

Зубная паста - лучший помощник в быту, и существует несколько оригинальных методов ее использования.

Например, застоявшаяся грязь в кружке, с которой не в силах справиться даже специальное средство. Бывает и такое! Но зубная паста все исправит!

Царапины на компьютерных дисках препятствуют прослушиванию любимых композиций? Не расстраивайтесь, а нанесите немного зубной пасты на поверхность диска. Ватным диском распределите ее по поверхности и аккуратно отшлифуйте.

В этой процедуре главное - не переусердствовать, ведь некоторые зубные пасты содержат очень действенные абразивные гранулы, которые при неправильном использовании могут повредить ваш компакт-диск.

На подошве утюга образовались пригоревшие частицы. Их удалит зубная паста! Наносим ее на поверхность и палируем!

Зубная паста - отличное чистящее средство для раковин и ванн. Немного зубной пасты - и ваша ванная комната заблестит как новая.