Скаутское движение. Чем они живут и каковы их основные правила и законы?

Те же лес, гитара, костер… Но в отличие от туристов, каждый выход на природу для скаутов - не только отдых, но и практическое занятие. Каждый участник вносит свой вклад в обеспечение жизни лагеря: приносит порох, рубит дрова, помогает готовить пищу, моет посуду. Уговаривать никого не приходится.

На скаутинге можно поучиться. А воспитание детей превратить в захватывающую игру. Правила скаутов, придуманные более 100 лет назад не заставляют, а стимулируют подростков принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

В организации четкая иерархия: независимо от ранга и возраста все обращаются друг к другу на «ты». Неловкость вначале сменяется чувством сопричастности к людям, которые называют себя «скаутами».