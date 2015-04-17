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Скаутское движение. Чем они живут и каковы их основные правила и законы?

17 апреля 2015 11:03
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Те же лес, гитара, костер… Но в отличие от туристов, каждый выход на природу для скаутов - не только отдых, но и практическое занятие. Каждый участник вносит свой вклад в обеспечение жизни лагеря: приносит порох, рубит дрова, помогает готовить пищу, моет посуду. Уговаривать никого не приходится.

На скаутинге можно поучиться. А воспитание детей превратить в захватывающую игру. Правила скаутов, придуманные более 100 лет назад не заставляют, а стимулируют подростков принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

В организации четкая иерархия: независимо от ранга и возраста все обращаются друг к другу на «ты». Неловкость вначале сменяется чувством сопричастности к людям, которые называют себя «скаутами».

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