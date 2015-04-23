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Секреты изобретательности в домашних условиях. Чем может помочь в быту кофейная гуща?

23 апреля 2015 10:43
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Кофейная гуща - такое же вещество, как и привычные нам чистящие порошки. Используйте кашицу из гущи для застарелых жировых пятен.

Если развести пополам кофейную гущу и кофеин, то этим средством можно протереть темные кожаные вещи. Такая обработка придает кожаным изделиям блеск и освежает их внешний вид.

Кофейная гуща замечательное удобрение для комнатных растений, которые нуждаются в кислой почве. Но только нужно учесть, что она должна полностью разложиться, чтобы стать удобрением. Растениям это понравится!

Использованный кофе прекрасно впитывает запахи, а также не позволяет им смешиваться между собой. Можно завернуть гущу в чистую тряпку и поместить в бельевой шкаф. Приятный аромат обеспечен.

Кофейная гуща - отличный натуральный скраб для тела, который отшелушивает омертвевшие клетки.  Для нормальной и сухой кожи гущу разводят растительным маслом, сметаной, сливками или молоком. А для жирной - кефиром, простоквашей или молочной сывороткой.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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