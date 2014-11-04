Ученые доказали, что с годами между супругами возникает схожесть почти на все 100 процентов!

Вы договариваете друг за другом фразы, схожи не только в своих действиях, но и где-то внешне. «Муж и жена - одна сатана!». Пословица нашла своё подтверждение.

Кирилл Будкевич, психолог:

У них общее поведение. Общие интересы, желания, мечты. Когда они вместе воспитывают детей, у них вырабатывается один общий план воспитания. Соответственно, от этого они уживаются все больше и больше...

Ученые собрали фото супругов, которые прожили в браке более 20 лет и сравнили их с более ранними совместными фото. Проведя компьютерный анализ, обнаружили, что между супругами с годами возникла схожесть. Они буквально становятся точной копией друг друга!

Говорят, что противоположности притягиваются, но по жизни человек все же старается искать спутника жизни, максимально похожего на себя. Ученые говорят, что внешний вид супружеской пары, прожившей вместе более двух десятилетий, может рассказать о том, насколько благополучной является их семья.

Счастливые супруги, которые живут в гармонии друг с другом, со временем приобретают все большую схожесть.

Еще несколько интересных фактах о супругах: семейные мужчины работают больше, чем холостяки. Семейные женщины - наоборот. Они сокращают трудовые нагрузки из-за семейных обязанностей.

Незамужние женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем замужние. Замужние дамы болеют значительно меньше. Обусловлено это, прежде всего, взаимной поддержкой супругов, заботой о себе и своем здоровье...

Любите, и будьте счастливы!