Сотрудник птицефабрики г.Минска Юлия Морозова рассказала о полезных свойствах яиц

Что появилось раньше: курица или яйцо? Эта дилемма вечно беспокоила человечество, хотя потом ученые выяснили, что курицы появились значительно позже плотоядных динозавров, откладывающих эти яйца. Следовательно, динозавры вылупливались тоже из яиц, соответственно, раньше было яйцо.

Сегодня отмечается Всемирный День яйца, и по этому поводу гость в студии - сотрудник птицефабрики г. Минска - Юлия Морозова.

Что такое цесариное яйцо?

Юлия Морозова, сотрудниц птицефабрики г.Минска:

Оно самое экологически полезное. Без холестерина. Рекомендуется съедать два яйца натощак с утра.

Какие яйца полезнее: коричневые или белые? В чем разница?

Юлия Морозова, сотрудниц птицефабрики г.Минска:

Абсолютно никакой разницы. Просто отличие в том, что белые яйца несёт белая курица, а коричневые - темные. Выбор уже самого покупателя.

Яйца, обогащенные селеном. Они очень много рекламировались. Но на вкус они не очень. С чем это связано? Стоит ли употреблять в пищу такие яйца только ради одного селена?

Юлия Морозова, сотрудниц птицефабрики г.Минска:

Это дело вкуса. Но как профилактика, думаю, можно.

Что такое диетическое яйцо, и как долго оно может быть диетическим?

Юлия Морозова:

Диетическое яйцо считается диетическим яйцо в течении семи суток после снесения.

А столовые?

Юлия Морозова:

Столовые - свыше 25 суток хранения не считая дня снесения. Если яйцо хранится в холодильнике - до 120 суток.

Какие яйца лучше использовать для детского питания?

Юлия Морозова:

Если это касается куриных, то лучше, конечно, диетические. А также цесариные и перепелиные, в которых содержится больше витаминов.

Есть мнение, что деревенское яйцо - это настоящее, полезное, а яйца снесенные искусственно - это не совсем то, что нужно. Как Вы отнесетесь к такому мнению?

Юлия Морозова:

Я не совсем соглашусь. Все качества проверяются. Может, порой, на птицефабрике, будет еще и лучше.

По поводу размера: яйца есть маленькие, есть крупные. Чем это вызвано?

Юлия Морозова, сотрудниц птицефабрики г.Минска:

Яйца разделяют на категории. Существует четыре категории: высшая, отборная, первая, вторая и мелкая - это уже совсем маленькая.