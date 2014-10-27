Заведующая отделом архива кинофотофонодокументов Татьяна Рахманько рассказала о методах хранения уникальной информации

Поговорим о том, как сохранить историю человечества на тонких и хрупких аудионосителях. 27 октября Ассоциация клубов ЮНЕСКО объявило Днем аудиовизуального наследия. О том, как архив г. Дзержинска хранит свое богатство поговорим с его сотрудницей - заведующей отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Татьяной Рахманько.

Насколько архивистов пугает процесс исчезновения странных плёнок и материалов?

Татьяна Рахманько, заведующая отделом использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

По данным ЮНЕСКО аудиовизуальная информация вместе с компьютерной составляет около 80 %. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов является единственным по всей республике местом хранения аудиовизуальных документов. Каждый год у нас встает самый важный и акутуальный вопрос в нашем архиве: сохранность документов. Не пугает, потому что это наши обязанности, наши пункты. Для этого в архиве существует восем отделов и три лаборатории.

Какие специальные условия создаются, для того, чтобы максимально надолго сохранить все эти документы.

Татьяной Рахманько:

Залог правильного хранения наших документов - это прежде всего строгое соблюдение условий хранения. Хранилища подразделяются на виды документов: фото-, фоно- и видеодокументы. Кроме того, документы подразделяются еще и по цветности плёнки: цветные и черно-белые. У нас в архиве нет окон, потому что обязательное условие хранения: на документы не должны попадать солнечные лучи. Очень важен такой фактор как температурный и влажный режим. Если говорить о видео- и аудиодокуметах, то температура хранения допускается от 15 до 20 градусов.

Говорят, что на цифровых носителях информацию можно сохранить дольше. Так ли это?

Татьяной Рахманько:

Это перспективный вариант хранения докуметов. Оцифровкой наш архив занимается давно, с 1996 года. Первыми мы стали оцифровытать фотодокументы. На сегодняшний день мы изучаем зарубежный опыт. И говорить о том, что документы возможно сохранить до ста лет мы просто не имеем права. Документы, оцифрованные с 1996 года,каждые пять лет проходят контроль технического и физико-химического состояние. Носителями оцифрованного документа является оптический диск. Помимо того каждые пять лет проводится перезапись. Никаких изменений не замечено. Это очень радует, потому что получается, что с течением 12 лет никаких изменений не произошло.

Чем может гордиться Ваш архив? Есть ли уникальные экспонаты, которых нет нигде и ни у кого?

Татьяной Рахманько:

Фонд нашего архива включает много ценных, интересных и редких документов. Но для нас, историков-архивистов, особый интерес представляют документы, снятые на рубеже 19-20 веков. В фонде есть такие документы. Это и строительство Московско-Бресткой железной дороги, и приезд царя Николая II в Беларусь, Курловский расстрел 1905 года, о солдатах на фронтах Первой мировой войны. Как правило, такие документы у нас хранятся с грифом ОЦ - особо ценные. Долгие годы в наших архивах хранились документы с грифом ОД - ограниченные для доступа. Не для всех сотрудников архива был доступ к этим докуметам. Но сегодня все документы находятся в свободном доступе.

Насколько свободном? Может простой человек, интересующийся какой-то определенной информацией?

Татьяной Рахманько:

Да, причем все пользователи имеют равные права к архивам документов. Вам дается право работы в читальном зале на основании заявления, в котором вы указываете свои данные: ФИО, должность, ученую степень (если она еимеется), тему, которая вас интересует, хронологические рамки и цели использования документов, которые вас интересуют. Как правило, у нас приходят неслучайные люди. Люди, которые любят историю и хотят ее изучать. Вы можете обратиться к нам по электронной почте, отправить нам тематический запрос и сотрудник отдела использования документов и информации обязаны дать вам ответ в течении двух недель, касающееся содержания документа по интересующей вас теме. По вашему заказу мы можем сделать копии этих документов и отправить. Не обязательно приезжать. На сегодняшний день разработана новая оптимизированная информационно-поисковая система. Благодаря ей мы можем не только ускорить поиск наших документов, но и увидеть их в электронном виде. Когда эта база будет отредактирована, она обязательно появится в интернет-пространстве. Но на сегодняшний день наши документы можно видеть в Интернете. В нашей архивной системе есть интернет-ресурс «Архивы Беларуси», где все архивы выставляют свои документы: наиболее интересные, редкие, значимые, актуальные. Последняя наша большая серьезная работа - виртуальная выставка, приуроченная началу 100-летия Первой мировой войны. В этой выставке представлено более тысячи документов, причем из разных архивов. Мы всегда рады слышать, когда отмечают нашу специфику, к нам приходят на практику студенты. Мы проводим открытые уроки: тематические и обзорные. И нам часто говорят: «Как у вас интересно!».