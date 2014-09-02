Советы как правильно выбрать спелые ягоды: арбуз и дыню

Арбузы и дыни – атрибуты ушедшего лета. Но именно начало осени – самое подходящее время для покупки ароматных ягод. Правильно выбрать такое угощение – целая наука. Но основные правила может освоить каждый.

Марина Фархудинова, продавец:

Арбуз выбираем по звуку. Глухой звук - это спелый арбуз!

Идеальный арбуз – среднего размера. Маленькие – не очень сладкие, а крупные могут вырасти на искусственной подкормке. Еще арбузы делят на мальчиков – слегка вытянутых по вертикали, и девочек – поменьше размером и слегка приплюснутых. «Дамы» обладают преимуществом: они слаще и с мелкими косточками.

Хвостик у зрелого арбуза - желтый и сухой. Наличие нитратов вы сможете опеделить только разрезав ягоду: если на мякоти белые иди желтоватые прожилки – содержание химии превышает норму.

Аромат дыни – главный признак ее спелости. Если хлопнуть по ней рукой – глухой звук скажет о том, что вы сделали правильный выбор.

Марина Фархудинова, продавец:

На основании мягенькая, а сзади крепенькая. Это признак спелой дыни!

А если при надавливании на кожуру остаются следы от пальцев, дыню брать не стоит – она перезрела.