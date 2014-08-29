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Почему до марки нельзя дотрагиваться руками и как проверить ее на оригинальность?

29 августа 2014 10:26
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Почему до марки нельзя дотрагиваться руками и как проверить ее на  оригинальность? История белорусской марки совсем молодая, но миниатюра креста Ефросинии Полоцкой, выпущенная всего 14 лет назад уже давно перешла в разряд коллекционных.

Филателия — хобби старшего поколения. Но спрос на белорусские марки только растет — иностранные коллекционеры активно интересуются миниатюрами со знаменательными для нашего государства событиями, выдающимися белорусами и культурным наследием нашей страны.

Процесс создания марки издатели сравнивают с рождением ребенка: настолько это кропотливая, сложная и окрыляющая работа.

Все почтовые марки выпускаются со специальным слоем защиты, который виден только под ультрафиолетом. И к каждой миниатюре разрабатывается свой, уникальный элемент, дополняющий композицию.

Коллекционный материал требует не только бережного хранения, но и осторожного обращения. Гуммированый слой, который наносится на марку — настолько хрупок, что не переносит касаний пальцами. Поэтому филателисты всегда используют пинцет.

А для  начинающих коллекционеров  выпускают специальные альбомы. Марки в них не только подобраны по одной тематике, но и оформлены в красочные папки, которые позволяют хранить миниатюры в первозданном виде.

На прошлой неделе были выпущены в обращение уникальные марки, посвященные белорусскому ботаническому саду. Над миниатюрами с изображением двух цветов белорусской селекции долго трудилась целая команда.

 

# Почта Беларуси # Фотофакт # Ирина Шипилова # Почтовые марки

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