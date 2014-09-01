«Осенняя хандра»: что делать, чтобы не поддаться депрессии и стать чуточку счастливее?

Лето позади… День становится короче. Да и погода не радует. Дожди навевают грусть, а ветер и вовсе заставляет укутаться в одеяло и не выходить из дома… К тому, же впереди длинная осень, о солнце можно позабыть еще долго. Что делать, чтобы не поддаться депрессии и сделать свою жизнь счастливее? Давайте узнаем вместе со специалистом.

Николай Латанский, мотивационный тренер:

Счастье нужно искать внутри себя. У каждого из нас есть своя жизненная задача, своё предназначение. И каждый из нас создан для своей удивительной жизни. Когда мы начинаем делать то, чему мы признаны, тогда и счастье приходит!

Посмотрите на осень другими глазами. Не поддавайтесь унынию и раздражению. Побольше высыпайтесь! Компенсируйте уменьшение светового дня. Постарайтесь обеспечивать себе хорошее освещение. Зажигайте лампы, светильники, свечи… И не забывайте об ароматерапии. Эфирные масла жасмина, лаванды, розы помогут расслабиться и отдохнуть.

Николай Латанский, мотивационный тренер:

Один из самых лучших способов: перестать думать о плохом. Сконцентрироваться на том, чего вам не хватает в жизни. Начать благодарить за то, что уже есть. И не просто благодарить за то, что у меня есть квартира, есть работа, семья, дети… А действительно эту благодарность чувствовать. Не просто произносить, а соединяться с этой мыслью и чувствовать, излучать благодарность, и тогда все проблемы исчезают.

Окружите себя милыми и трогательными вещами, желательно яркого цвета. От этого и настроение придет в норму. Ведь осенью нам так не хватает приятных ощущений и эмоций. Ищите радость в том, что нас окружает. К примеру, найдите себе хобби или увлечение. Займитесь творчеством — это помогает отвлечься от проблем и грустных мыслей.

Николай Латанский, мотивационный тренер:

Сидение у телевизора с пактом семечек или еды от депрессии не избавляет.

Долой диету. Преодолеть депрессию помогут сладости! Чтобы справиться с плохим настроением организму нужно много сил. Черпайте их в любимых лакомствах. Нормализуйте рацион питания. Ешься побольше фруктов и сезонных овощей. Не забывайте о природных стимуляторах, таких как травяные чаи, лимонник, отвар шиповника.

Николай Латанский, мотивационный тренер:

Когда мы снимаем фокус с себя: «Ой, какая я бедная-несчастная», листья стали жёлтые вдруг, день стал короче, или ещё что-то, мы фокусируемся внутрь себя. И пользы от нас миру нет. Но когда мы начинаем думать: что я сегодня могу сделать полезного для другого человека, и вам уже точно станет лучше.

Физические нагрузки — отличные помощники в борьбе с хандрой. Даже небольшие тренировки будут держать организм в тонусе. Но не переусердствуйте. Боль в мышцах лишь усилит плохое настроение.

При депрессии лучше не сидеть дома, а побольше гулять на свежем воздухе, даже если погода плаксивая. Встречайтесь с друзьями, думайте о приятном, побольше двигайтесь! Ловите каждый погожий денек и помните, все трудности — временны. Главное, не опускать руки и с ними бороться.