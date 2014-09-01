Школьные воспоминания певца ТЕО и телеведущей Ирины Хануник-Ромбальской

Сегодня вместе с ТЕО мы вспоминаем школьные годы и поход в первый класс.

ТЕО, певец:

Первый раз в первый класс… Это было очень волнительно. Более того, я был тем учеником, которого одиннадцатиклассник посадил на плечо. А нет, не посадил! Я шёл с ним за руку и звонил в этот колокольчик.

Именно отправившись в первый класс, маленький Юра почувствовал себя настоящим мужчиной.

ТЕО, певец:

Прекрасно помню, как мы с ребятами решили больше никогда не надевать колготки. Мы даже друг другу штаны приподнимали и смотрели: так, ты у нас в носках или тебя мама заставила одеть колготки? Ты у нас парень, или кто?

Ещё в детстве ТЕО начал удивлять публику стильными сценическими костюмами и необычными образами.

Обаятельную ведущию Ирину Хануник-Ромбальскую зрители СТВ постоянно видят в эфире. Она нашла минутку, чтобы поделиться своими школьными воспоминаниями.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Первое сентября я практически не помню. Но очень хорошо помню свою первую учительницу. Настолько у нее был живой взгляд. Красивая девушка. До сих пор мы с ней встречаемся.

Красоту Ирины заметили ещё в школе. Вот только особой радости девочке это не приносило.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Я была очень высокой и худенькой. И все мои проблемы были связаны с тем, что школьная форма была слишком короткая. Очень часто меня заставляли помыть лицо, потому что казалось, будто у меня накрашены ресницы. Меня прямо прилюдно окунали и оказывалось, что там туши нет.

Время пролетело быстро и уже сегодня Ирина отправится снова в школу. Но в новом качестве.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

В первый класс я пошла в шесть лет. Была самая младшая в группе. И в этом году я отправляю в эту же школу, на эти же самые ступеньки свою дочку. Она будет стоять, рассказывать стишок. Для меня это момент волнительный.