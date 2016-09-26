Симфония аромата: как правильно выбрать парфюм?

Соблазн, легко и незаметно покоряющий сознание. Одежда, которую не снимают. Невидимый аксессуар, оставляющий долгое послевкусие. Его называют по-разному, но действует он на всех одинаково: пробуждает подсознание, тревожит память и будоражит чувства. Запах парфюма, по мнению учёных, невозможно полностью забыть даже спустя многие годы.

Рецептура любого аромата состоит из десятка, а то и сотни компонентов растительного, животного или искусственного происхождения.

Составление парфюмерного рецепта начинается с создания сердца аромата, на которое накладывается база, подчёркивающая основное направление духов, и в последнюю очередь добавляются верхние ноты. Всё вымеряется точно до сотых грамма. К полученной комбинации добавляется спиртовая основа, без которой не обходятся ни одни духи. Теперь композиция должна настояться 2 дня, для того, чтобы все ингредиенты проникли друг в друга, и «зазвучала» неповторимая симфония запаха.

С помощью аромата можно быстрее переключаться, например, с рабочего настроения на романтическое, с расслабленного на сконцентрированное.

Оптимально в своём парфюмерном гардеробе иметь утренний, дневной, вечерний, романтический и интимный ароматы.

При выборе духов стилисты-парфюмеры советуют не придавать значения внешнему виду флакона – на этом можно изрядно сэкономить без потери качества запаха. А вот отличить оригинальный парфюм от подделки неискушённому человеку не так просто.

Правила нанесения парфюма также имеет свои нюансы.

Стоит помнить, что на коже каждого человека происходит своя «химия» при сочетании феромонов с духами, поэтому один и тот же аромат проявляется по-разному. Выбирайте парфюм независимо от цвета волос или поры года, а от ситуации и образа, который хотите передать.