Стритбол: правила игры и отличия от баскетбола

Стритбол (или, как его ещё называют, уличный баскетбол) своим появлением обязан афроамериканцам. До 50-х годов прошлого века им было запрещено выступать в национальной баскетбольной ассоциации. А потому играли в стритбол они во дворах.

Так от дворовых площадок в бедных кварталах Америки этот вид спорта и дошел до включения в Олимпийскую программу. Главными преимуществами уличного баскетбола являются простота и доступность. Теперь этот вид спорта популярен и у нас. Что касается правил игры и в чем их особенность, узнаем у наших стритболистов.

В обычной жизни эти спортсмены – экономисты, айтишники, аналитики. А на одной дворовой площадке их объединило общее хобби – уличный баскетбол. Есть среди приверженцев стритбола и дамы. В виде исключения в соревнованиях Беларуси появилась номинация «микс»: когда в командах присутствуют и парни, и девушки.

Со временем стритбол с дворовых площадок перешел и на спортивные арены. Сегодня по уличному баскетболу проводятся турниры и соревнования.

С недавних пор ведется рейтинг игроков. Все уличные соревнования вносятся в этот топ и победителям начисляются определённые баллы. Принять участие, найти союзников и друзей может каждый желающий. Танцорам тоже может прийтись по душе этот вид спорта, ведь сопровождается игра под музыку в стиле «хип-хоп». Уличный баскетбол собирает множество поклонников, которые с удовольствием принимают участие в чемпионатах, а также проводят время вместе вне игры.

Сегодня стритбол – это больше, чем просто спортивная игра. Это непременный атрибут жизни современного города. Яркость и независимость – вот что его характеризует. И хоть традиционно стритбол считается спортом молодых, заниматься им можно в любом возрасте. Получаете удовольствие от игры? Тогда вперед!