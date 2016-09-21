Безопасные лучные бои Арчери Таг: в чём особенность игры?

Подготовка к бою идёт серьёзная: проверка снаряжения, мастер-класс по стрельбе из лука и обязательно – инструктаж по законам игры. Через пару минут команды сойдутся в лучной баталии под названием «Арчери Таг» (Archery Tag).

Боевое поле делится на две части надувными заграждениями, которые в нужный момент спасают игрока от меткого выстрела противника.

В прямом смысле «слукавить» в этой игре не получится: на поле присутствует судья, который следит за соблюдением правил.

Кстати, сойтись в «схватке» может любое количество игроков. А интерес и азарт зависит от придуманного сценария.

В битве на луках развиваются такие умения, как ловкость и меткость. Но всё же победа достигается, благодаря сплочённым действиям всей команды: вместе освободить заложников, выжить под стрелами и сразить противника наповал.