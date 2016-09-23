Кисти для макияжа: их виды и предназначение

Под взмахами кисти рождаются не только выдающиеся полотна художников, но и соблазнительные женские образы. В арсенале профессионального визажиста, имеется не один вот такой набор бьюти-аксессуаров. Инструментарию «мастера кисти» может позавидовать опытный стоматолог или даже хирург. А по причудливой форме некоторых экземпляров и вовсе сложно предугадать, для какой зоны лица они предназначены. Попробуем разобраться!

Все кисти различают по ворсу: натуральные и синтетические, по форме – плоские, «бочонки» и круглые.

Синтетические кисти предназначены для кремовых текстур – то, что мы наносим первым на лицо (кремовые тени, консиллер, тон, корректирующие средства). Растушевка теней, хайлайтер и прочие косметические продукты наносятся кистями из натурального ворса.

Распределение корректора на проблемные участки кожи – это целое искусство. Цветные консиллеры важно не только грамотно подобрать, но и мастерски нанести. Здесь необходима действительно снайперская точность, поскольку за пределами проблемного участка, например, потемнения или пигментного пятна, корректор уже будет очень заметен на коже. Кисти для консиллеров обладают жёстким синтетическим ворсом и плоской формой, что позволяет сосредоточить продукт строго на зонах корректировки, а иногда используются и для работы с тенями.

Глаза – визитная карточка любой девушки. Для визажа глаз необходим целый спектр инструментов: для подводки, нанесения и растушёвки теней. Используются и плоские кисти, и кисти «бочонки».

Взгляд не будет казаться выразительным без идеальных бровей. Кисть для этого участка лица обязательно тонкая скошенная из синтетического ворса. Она предназначена для работы с сухими корректорами, при необходимости растирает и карандашные линии.

Чтобы использовать все возможности кистей для макияжа в сфере домашнего применения не обязательно приобретать полные профессиональные наборы. Вполне достаточно выбрать несколько универсальных.

Для продления срока службы кисточек и для сохранения их идеального состояния рекомендуется регулярно ухаживать за ними и поддерживать их в чистоте.

Надеемся, теперь процедура нанесения макияж станет для вас еще комфортнее.