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Самый безопасный вид наземного транспорта: кто отвечает за движение поездов?

05 августа 2016 09:16
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Мир ребёнка понятен и прост. Детские игры – маленькая копия жизни. С одним большим отличием: отправляя в путь игрушечный поезд, малыш сам себе машинист, диспетчер по станции и ремонтная бригада. В жизни всё, конечно, сложнее. Для того, чтобы поезд отправился в дорогу, требуется слаженная работа сотни людей.

Дистанция сигнализации и связи. Одно из подразделений железной дороги, о котором большинство из нас даже и не слышали. Но именно их труд делает железную дорогу самым безопасным видом наземного транспорта. Ведь путешествие в поезде – в 20 раз безопаснее путешествия на автомобиле.

Неприметные боксы вдоль железной дороги на самом деле выполняют очень важную функцию. Средство теплового контроля позволяет получать оперативную информацию о состоянии подвижного состава в режиме реального времени.

Подробности смотрите в программе «Наше дело» на телеканале СТВ.

# Фотофакт # Сергей Лебедев # Общественный транспорт

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