«Звёздные грядки» белорусского артиста Владимира Ухтинского

Мы находимся во владениях Владимира Ухтинского. Сейчас известный артист активно занимается благоустройством приусадебной территории. В первую очередь, он нашёл место для грядок.

На огромной территории огород занимает небольшой клочок земли. Зато здесь растёт всё самое необходимое: картошка, помидоры, перцы, фасоль, укроп, свёкла, капуста, кабачки, подсолнухи и даже кукуруза.

Этот участок Владимир Ухтинский приобрел всего год назад. Сегодня здесь больше «кипит» не растительная, а строительная жизнь. Дом, благодаря стараниям и усилиям хозяина, практически достроен. Осталось лишь всё обустроить и облагородить.

Как признаётся артист эстрады, загородная жизнь ему пошла только на пользу. Здесь он словно снова расправил крылья и нашёл источник вдохновения.

Владимир Ухтинский любит шутить: если перестанет петь, без дела не останется.