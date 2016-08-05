Какие тренды в светофорном регулировании ожидают минчан?

«Стоп!», «Ожидание», «Полный вперёд!». Все водители и пешеходы безоговорочно следуют их световым сигналам. Сегодня, 5 августа, на календаре – Международный день главный регулировщиков дорожного движения – светофоров.

Порядок на столичных магистралях сейчас обеспечивает 670 светофоров. За работой основных следят в центральном пункте автоматизированной системы дорожного движения. Современная техника видеонаблюдения позволяет мгновенно выявить неисправность светофоров, спасти улицы от пробок в час-пик и оперативно отреагировать на ДТП.

Звуковые сигналы для инвалидов, поручни для велосипедистов, обратный отсчет времени до начала движения. С каждым годом быть участником дорожного движения становится приятнее.

Зелёные пластиковые велопереезды и тактильные плиты для пешеходов. На пересечении Логойского тракта и улицы Кулешева собраны все тренды в светофорном регулировании, которые позволяют экономить дополнительное время для пешеходов и автомобилистов.

Зарядиться хорошим настроением с утра вам поможет светофор со смайликом. Ожидание можно сделать приятным: улыбнуться окружающим в ответ.

В Гомеле и вовсе растёт светофорное дерево. Возможно, новые достопримечательности скоро украсят и Минск. Ведь светофоры этого заслуживают.