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Какие тренды в светофорном регулировании ожидают минчан?

05 августа 2016 08:47
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«Стоп!», «Ожидание», «Полный вперёд!». Все водители и пешеходы безоговорочно следуют их световым сигналам. Сегодня, 5 августа, на календаре – Международный день главный регулировщиков дорожного движения – светофоров.

Порядок на столичных магистралях сейчас обеспечивает 670 светофоров. За работой основных следят в центральном пункте автоматизированной системы дорожного движения. Современная техника видеонаблюдения позволяет мгновенно выявить неисправность светофоров, спасти улицы от пробок в час-пик и оперативно отреагировать на ДТП.

Звуковые сигналы для инвалидов, поручни для велосипедистов, обратный отсчет времени до начала движения. С каждым годом быть участником дорожного движения становится приятнее.

Зелёные пластиковые велопереезды и тактильные плиты для пешеходов. На пересечении Логойского тракта и улицы Кулешева собраны все тренды в светофорном регулировании, которые позволяют экономить дополнительное время для пешеходов и автомобилистов.

Зарядиться хорошим настроением с утра вам поможет светофор со смайликом. Ожидание можно сделать приятным: улыбнуться окружающим в ответ.

В Гомеле и вовсе растёт светофорное дерево. Возможно, новые достопримечательности скоро украсят и Минск. Ведь светофоры этого заслуживают.

# Дорожное движение # Фотофакт # Павел Игнатович

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