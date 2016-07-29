Чайки «отвоёвывают» крыши Минска: орнитолог Максим Немчинов – о самых необычных птицах

Для чаек плоские городские крыши – почти идеальное место для жизни. Здесь они чувствуют себя как на родном пляже. Вместо песка и гальки – рубероид, гравий. Абсолютный комфорт. К тому же, сюда не доберутся хищники. Оттого этих красивых пернатых в мегаполисах становится всё больше.

Так, в этом году в Минске отметили чаек на крышах возле железнодорожного вокзала и завода им. Кирова, но больше всего колонн из птиц разместилось в промзоне Шабаны.

Так, на крыше завода эффективных промышленных конструкций сотни птиц свели гнёзда, однако администрация завода обратилась за помощью к орнитологам. А специалисты посчитали птиц и окольцевали 200 птенцов, чтобы получать информацию о перемещении чаек.

Если в Минске чайки облюбовали промзону, то в Европе эти птицы давно поселились на крышах жилых домов и далеко не все горожане рады такому соседству. Оттого стали активно закрывать местные свалки, ставить отпугивающие динамики. Но чайки – птицы смышленые. Они найдут другой способ для жизни.

В сезон гнездования взрослые птицы агрессивны и могут ранить человека, попавшего на крышу. Но на высоте птичьего полёта мы бываем редко.

Мешают чайки лишь конструкторам во время ремонта. Поэтому не стоит прогонять птиц, если они не приносят вам беспокойства.

Чайки любят полакомится грызунами и насекомыми, а значит – приносят пользу сельскохозяйственным угодьям. В поисках еды на свалках, они создают конкуренцию семейству врановых. А если убрать чаек, то ворон в городе однозначно станет ещё больше.