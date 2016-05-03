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Идеальный гардероб для невесты: декор в виде кристаллов «Swarovski» и бисера, кружево-макраме, объемные цветы

03 мая 2016 11:08
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Нежность и изящество, красота и гармония. Эти подвенечные платья – настоящие произведения искусства. Эксклюзивный дизайн сочетается с современными технологиями. Идеальные модели кроятся при помощи лазера, а тончайшая вышивка бисером, пайетками и отделка полудрагоценными камнями – все создается вручную.

Белорусский бренд «Papilio» за 15 лет стал одним из лидеров по производству свадебных платьев, и нашел своих поклонников как у нас, так в Европе, США и по всему миру. Над созданием свадебных шедевров  на брестской фабрике сегодня трудится более 160 человек.

Марка «Papilio» интересна тем, что предлагает несколько линий женской праздничной одежды – свадебной и вечерней. Идейный вдохновитель, художник-модельер  и креативный директор модного дома Алена Горецкая признается, что это счастье – дарить людям праздник и всегда удивляет новыми коллекциями.

Источником вдохновения этого года стала известная картина Врубеля «Царевна -Лебедь». Трогательный и одновременно торжественный образ ощущается в каждом свадебном наряде.

Тюль, шелк, органза, атлас, кружево  – глянцевые и матовые, пластичные и невесомые – эти элитные ткани – фавориты в свадебной моде. Хит этого сезона –  объемное и изящное кружево-макраме.

Винтажный эффект придает нарядам принцесс шарм. Красивые прозрачные спинки с ажурными узорами и мелкими жемчужными пуговицами также один из роскошных трендов свадебных платьев! Белоснежные наряды – классика, но сейчас особенно актуальны зефирные пастельные оттенки розового, кремового, голубого, персикового.

Кстати, исключительно белый цвет подвенечного платья – стереотип прошлого, в старину девушки наряжались и вовсе в красный.

Французский шик и роскошь – все это о свадебной модели «Сена». Алена Горецкая нашла праздничную трактовку такому популярному тренду, как бахрома!

Струящиеся бисерные нити, как дождь, ниспадают на  воздушную юбку. Платья «Бива» и «Рио-Колорадо» – идеальные варианты  для романтичных выездных свадеб на побережье. Легкие, струящиеся и невероятно удобные.

Кружевная кайма удлиняет силуэт, атласные пояски подчеркивают тонкую талию, декор в виде кристаллов «Swarovski» и нежных объемных цветов делает наряды  неповторимыми.

 От классических приталенных платьев с пышными юбками до силуэта «рыбка». Нежный милый или смелый и грациозный. Каждому типу фигуру и невесте свой силуэт.

# Свадьба # Фотофакт # Мода # Алёна Горецкая

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