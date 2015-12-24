Прямой эфир

Гороскоп для Стрельцов на 2016 год от певицы Венеры

24 декабря 2015 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Независимы, преданны оптимистичный и романтичны – Стрельцы!

Звезды не располагают к тому, чтобы Стрельцы сразу же брались за новые дела. Наоборот, следует все дела делать медленно, тщательно их продумав и написав четкий план. Тогда успех в любом деле гарантирован. Высока вероятность дальней командировки, которая в корне изменит вашу карьеру. Именно после нее возможно повышение. Отличный год для того, чтобы заняться торговлей, это именно та сфера, где представители этого знака могут полностью реализовать себя. Но опасайтесь зависти и козней, будет немало ситуаций, когда ваши недоброжелатели захотят вас очернить и вставить палки в колеса.

Многие Стрельцы любят плотно поесть, особенно вечером, и это не совсем благоприятно скажется на фигуре, а тем более, на желудке. Придется достаточно долгое время сидеть на вынужденной диете, чтобы восстановить свое здоровье.

Однако, этот факт никак не скажется на любовных взаимоотношениях. Со второй половинкой ожидается много нежных и сладких мгновений. Для одиноких Стрельцов прекрасный шанс встретить свою судьбу, испытают нежную страсть. Душу Стрельцов наполнят светлые чувства. Несмотря на любовь и чувства, Стрельцам не советуют в этом году играть свадьбы. Лучше посвятите этот год укреплению своих отношений.

# Звезды # Фотофакт # Новый год # Венера # Гороскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству
24 декабря 2015 08:13

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству

Гороскоп для Скорпионов на 2016 год от Анатолия Ярмоленко
23 декабря 2015 11:36

Гороскоп для Скорпионов на 2016 год от Анатолия Ярмоленко

Тайные подземные ходы Верхнего города Минска. Что скрывают минские подземелья?
23 декабря 2015 09:47

Тайные подземные ходы Верхнего города Минска. Что скрывают минские подземелья?