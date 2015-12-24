Гороскоп для Стрельцов на 2016 год от певицы Венеры

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звёзды в новом году?

Независимы, преданны оптимистичный и романтичны – Стрельцы!

Звезды не располагают к тому, чтобы Стрельцы сразу же брались за новые дела. Наоборот, следует все дела делать медленно, тщательно их продумав и написав четкий план. Тогда успех в любом деле гарантирован. Высока вероятность дальней командировки, которая в корне изменит вашу карьеру. Именно после нее возможно повышение. Отличный год для того, чтобы заняться торговлей, это именно та сфера, где представители этого знака могут полностью реализовать себя. Но опасайтесь зависти и козней, будет немало ситуаций, когда ваши недоброжелатели захотят вас очернить и вставить палки в колеса.

Многие Стрельцы любят плотно поесть, особенно вечером, и это не совсем благоприятно скажется на фигуре, а тем более, на желудке. Придется достаточно долгое время сидеть на вынужденной диете, чтобы восстановить свое здоровье.

Однако, этот факт никак не скажется на любовных взаимоотношениях. Со второй половинкой ожидается много нежных и сладких мгновений. Для одиноких Стрельцов прекрасный шанс встретить свою судьбу, испытают нежную страсть. Душу Стрельцов наполнят светлые чувства. Несмотря на любовь и чувства, Стрельцам не советуют в этом году играть свадьбы. Лучше посвятите этот год укреплению своих отношений.