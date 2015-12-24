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«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству

24 декабря 2015 08:13
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Сколько времени в год мы тратим на убранство нашего дома? Обычно это именины, Пасха и Рождество. Старый год провожает свои последние деньки и Дед Мороз вот-вот постучится в двери – пришло время внести праздничное настроение и в свое жилище. Покровительницей будущего года станет Красная или Огненная обезьяна – поэтому все оттенки алого придутся весьма по вкусу непоседливому символу-2016.

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству -1

Убранство и декор дома должны быть богатыми и пышными и в изобилии. Акцент делаем на сервировке стола – посуда и бокалы будут гармонично смотреться в сочетании с еловыми лапками и стеклянными шарами. Блестящий и искристый материал в декоре – наиболее выигрышный.

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству -4

Обезьяны – шумные и игривые животные. Поэтому яркая и веселая вечеринка с важными элементами – хлопушками, конфетти и фейерверками – непременное условие встречи Нового года.

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству -7

На дверных проемах и окнах – развешивайте яркие рождественские наклейки и небольшие новогодние игрушки. Обезьяна одобрит, если вы украсите и комнатные растения. Шарма и романтичности добавят светящиеся лампочки.

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству -10

Наряд для главной красавицы вечера – елки, пусть предпочтителен в красно-огненном стиле. Елочные игрушки, мишура и бусы алого цвета можно разбавить золотистыми шарами. Оставшиеся украшения используйте для декора укромных уголков, стеллажей и столиков. Оживить стену можно при помощи новогоднего панно.

Не оставляем без внимания подоконник – свечи, рождественский фонарь или небольшой мешочек с подарком  добавят яркого цвета зимнему пейзажу.

«В оттенках алого цвета». Украшаем дом к Рождеству -13

Участок можно оформить гирляндами и цветовой иллюминацией, а украшенные хвойные деревья наполнят рождественской радостью не только ваш дом, но и всю улицу!

# Фотофакт # Новый год # Эвлин Оббейд-Юссеф

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